El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) activa una aplicación para maximizar el aforo de la piscina de San Juan

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha puesto a disposición de la población una nueva aplicación para que los abonados de la piscina de San Juan, abierta desde este pasado martes, puedan reservar plaza el día que vayan a asistir.

El objetivo de esta aplicación, según ha indicado el Consitorio en una nota, es ofrecer una mayor comodidad a los usuarios de la piscina de verano y posibilitar un acceso más ordenado y sin colas en taquilla, garantizando así el disfrute de la población que lo requiera hasta completar aforo y no se reserve cupo para abonados que finalmente no asistan. Además, permite a los usuarios no abonados la reserva y pago de entrada de forma adelantada.

En concreto, la aplicación funciona tanto para dispositivos android como iphone. Los pasos a seguir para los usuarios no abonados son: registrarse en la aplicación gratuita de Sporttia, seleccionar '¿No tienes cuenta? Regístrate ahora', completar los datos y hacer click en 'registrarse'. Tras ello, recibirá un correo de bienvenida para activar su cuenta y luego, hay que pulsar sobre el corazón de su centro deportivo.

Una vez completado el proceso, para realizar la reserva se debe acceder a la aplicación Sporttia, seleccionar el centro y pulsar en 'reservar' para ver el cuadrante de pistas. Posteriormente, el usuario debe buscar la piscina en el desplegable, elegir el día y periodo (verde - disponible) y seleccionarlo.

Para añadir más usuarios se debe seleccionar 'añadir un usuario' y completar los datos. A continuación, se escoge una tarifa y se pulsa 'reservar'. Tras ello, se elige una modalidad de pago (monedero o tarjeta de crédito) para completar la reserva.

Los usuarios abonados deben acceder a Sporttia y seleccionar 'recuperar contraseña' con su correo electrónico. Posteriormente, recibirá un email con su usuario y nueva contraseña, pero deberá cambiarla en su perfil. La tarifa para los abonados aparecerá gratuita por defecto.

La temporada, que ya ha dado comienzo con el baño lúdico, se extenderá durante julio y agosto con las actividades infantiles municipales, los cursos de natación y el baño. De hecho, la información y solicitud para estos servicios se ofrecerá a la ciudadanía por el personal de la piscina en horario de mañana una vez abierta la instalación o a través del teléfono +34 679 26 44 01 y el correo electrónico 'piscinasanjuanalcala@deporteyocio.com'.

La instalación pública abre a la ciudadanía de 12,00 horas a 20,00 horas de martes a domingo (lunes cerrado por mantenimiento) con las correspondientes medidas de higiene, seguridad y aforo. La entrada podrá realizarse a través de las distintas modalidades de abonos o por entradas limitadas por motivos de aforo en la aplicación y taquilla.

Los precios son los mismos del año anterior aprobados en precio público (niños de 0 a 4 años, gratis; menores de edad de 5 a 18 años, 3,00 euros los días laborables y 3,50 euros los festivos y fines de semana; y mayores de edad, 3,50 euros los días laborables y 4,00 euros los festivos y fines de semana).

ACTIVIDADES Y CURSOS

Desde este lunes 24 de junio la piscina tendrá uso para las Actividades Infantiles de Verano de deporte, juegos y piscina desarrolladas en el complejo Deportivo San Juan. Los cursos de aprendizaje se desarrollarán según la demanda existente. Habrá para adultos y menores y se desarrollarán antes y después del baño lúdico en una o dos horas dependiendo de la demanda.

Los días para la organización de cursos serán de martes de viernes, tanto para infantes como para adultos y con distintos niveles de iniciación y perfeccionamiento. Los precios para los menores son de 28 euros para dos días por semana y 42 euros para tres sesiones semanales. Para los mayores de 16 años los precios van de los 30 euros a los 45 euros según sean dos o tres veces por semana.

El nado libre también se desarrollará de martes a viernes antes y después del baño lúdico. La edad y condiciones mínimas para practicarlo es ser mayor de 14 años y saber nadar. Los precios del nado libre son en abono mensual (35 euros), bono de diez sesiones (30 euros), bono de cinco sesiones (15 euros), y una sesión (3,50 euros).