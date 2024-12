El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) desarrolla una campaña sobre el 'juguete no sexista y no violento' con escolares

Cuentacuentos "sin caballeros ni princesas" en el marco de la campaña sobre el juguete 'no sexista y no violento' con escolares.

Cerca de 800 escolares de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) están llamados a participar estos días en el Centro de la Igualdad en el cuentacuentos 'Sin caballeros ni princesas', con motivo de la campaña del juego y el juguete no sexista y no violento que desarrolla la Delegación de Igualdad concertada con los centros educativos de la localidad.

En esta actividad se narran historias innovadoras que promueven la animación a la lectura no sexista y la educación en valores, interactuando con el alumnado participante, según informa el Consistorio en una nota de prensa.

"Los juegos deben impulsar la imaginación, el pensamiento, la psicomotricidad, la empatía, la alegría, etcétera, y esos valores no tienen género". Así lo ha expresado la delegada municipal Abril Castillo al explicar estos talleres que se prologarán hasta el 19 de diciembre con la colaboración de siete centros de educación Infantil y Primaria: Cervantes, Alcalde Joaquín García, Concepción Vázquez, Blas Infante, Federico García Lorca, Antonio Machado y San Mateo.

La iniciativa se organiza para menores de entre 3 y 6 años con contenidos divulgativos adaptados a su edad, a través del ocio y el juego aprovechando la campaña navideña en la que los niños y las niñas, con ilusión, deciden qué juguetes le pedirán a los Reyes Magos.

Para la concejala es muy importante divulgar "los valores igualitarios desde la infancia y romper con estereotipos muy arraigados en la sociedad, mayoritariamente muy machistas. Las muñecas y cocinitas no son exclusivamente para niñas, ni la acción y aventura para niños: habrá futuros excelentes cocineros, cuidadores y maestros e igualmente, magníficas deportistas, bomberas, investigadoras, o conductoras de grandes vehículos, por ejemplo".

"No hay colores de niños y niñas, no hay juguetes para niñas o para niños. Jugar no tiene género. Cada persona tiene unos gustos y el desarrollo cognitivo debe propiciarse desde la igualdad y la no violencia", añade el comunicado.

Castillo ha agradecido la implicación de los equipos educativos y llama la atención sobre "la necesidad de complicidad de la sociedad para no estigmatizar a la población infantil por sus gustos, ni coartarles su desarrollo. Debemos caminar toda la sociedad hacia el respeto e impulsarles a que desarrollen su potencial en sus campos de interés, sin estereotipos de género.

Para ello, "hace falta la implicación de las familias, de las instituciones, y máxime en estos tiempos de Navidad de los productores y publicistas de los juguetes", ha concluido la delegada municipal.