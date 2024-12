El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) no admite el recurso de los ecologistas contra la instalación de un crematorio

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por la socialista Ana Isabel Jiménez junto a Andalucía por Sí, ha declarado la no admisión del recurso extraordinario de revisión del colectivo Al-Wadi-Ira/Ecologistas en Acción, contra la resolución municipal que autoriza la instalación de un crematorio en la calle Palmetillo Cuatro promovido por Gesser Montesierras, cerca de viviendas con el "posible impacto en la salud de los vecinos".

Entre las principales alegaciones esgrimidas, según los ecologistas, destacaban la vulneración del derecho a la salud, dado que las viviendas más cercanas se encuentran a "tan solo 300 metros del crematorio proyectado"; además de que "se prevé la construcción de nuevas viviendas a 200 metros, lo que incrementaría el número de personas expuestas a los posibles riesgos".

También se denunciaba la "falta de notificación" a los residentes, empresas y a Al-Wadi-Ira, como único grupo ecologista local, así como deficiencias en la evaluación del impacto medioambiental.

"La incineración de cadáveres emite gases y partículas contaminantes, como dioxinas y furanos, altamente peligrosas y reconocidas por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenas", avisan los ecologistas.

Alwadi-ira/Ecologistas en Acción considera que la construcción de un crematorio en una zona residencial tan cercana a viviendas, zonas deportivas y futuras construcciones "viola los principios de precaución y protección de la salud pública".

Por todo ello, se había solicitado la "paralización inmediata" del proyecto y una revisión exhaustiva de los riesgos asociados a su desarrollo, en defensa de la salud de los vecinos, empleados y clientes de las empresas ubicadas en la zona.

Pero el pasado 18 de octubre, la junta local de gobierno acordaba la no admisión del recurso, exponiendo según el documento recogido por Europa Press que la "solicitud de revisión de oficio no puede prosperar si se fundamenta en la causa de nulidad alegada, -- prescindencia total y absoluta del procedimiento--, pues no ha concurrido la misma en la tramitación de la calificación ambiental otorgada por la resolución impugnada".

"Según certificación catastral que obra en el expediente, los únicos colindantes del predio en el que se pretende realizar la actividad objeto de la calificación ambiental son las fincas catastrales propiedad de Distribuciones Rodríguez Navas S.L. y de Income Development, siendo propiedad de Landcompany 2020 S.L. a la fecha de tramitación de la calificación ambiental, ambas colindantes y que constan notificadas durante la tramitación de la calificación ambiental", sostiene el Ayuntamiento.

Además, y entre otros aspectos, defiende que el anuncio de la calificación ambiental favorable para la actividad de crematorio en la calle Palmetillo "estuvo publicada en el tablón de anuncios municipal", sin que conste "alegación alguna", entre otros motivos que esgrime el Consistorio para no admitir el recurso.

La asociación de vecinos Entrehaciendas, de las barriadas Hacienda San Antonio y Hacienda El Rosario, celebraba al respecto una concentración para el pasado 24 de septiembre frente al Ayuntamiento de Alcalá, emprendiendo una recogida de firmas contra este proyecto.

"La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía emitió un informe de Impacto sobre la Salud no viable y a pesar de ello se concedió la Autorización de Emisiones a la Atmósfera por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta. Posteriormente, se emitió otro informe sobre la salud indicando que ya si era favorable, sin especificar las medidas que den seguridad de una calidad del aire adecuada para preservar la salud de las personas, muchas de ellas vulnerables, que habitamos a pocos metros", señalan los vecinos sobre los "fallos" del procedimiento.