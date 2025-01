Ayuntamiento deniega la petición para un rodaje en el Pabellón Real "por condiciones de seguridad del edificio"

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla no ha autorizado a la entidad Peregrinos SP24 la ocupación temporal como espacio auxiliar para el rodaje de la serie DDS3 en el Pabellón Real construido según el diseño del arquitecto Aníbal González, con motivo de la exposición iberoamericana de 1929 y enclavado en la plaza de América, en pleno corazón del parque de María Luisa, debido a que "las condiciones del edificio impiden el uso de sus instalaciones por motivos de seguridad, tanto para las personas, como para el propio inmueble".

Así, el Consistorio ha aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado viernes, "denegar la solicitud de destinar el espacio para el rodaje de la serie DDS3", según el acuerdo consultado por Europa Press a consecuencia de las condiciones del edificio, que tras un estudio patológico de la Junta de Andalucía en 2023 se detectaron diversas patologías que afectaban a su conservación.

En el último rodaje que se realizó en el Pabellón, el pasado mes de septiembre de 2025 de la película 'Su hijo', la Junta de Gobierno local señalaba que el edificio estaba "clausurado para su uso general debido al mal estado de su instalación eléctrica", según el acuerdo aprobado, autorizaba la petición cursada pero con toda una serie de condicionantes, como no usar la instalación eléctrica "debido al mal estado, debiendo ser suministrada (la energía) por la productora mediante un generador u otra fuente que se decida".

OBRAS DE REHABILITACIÓN

Hay que recordar que la Junta autorizaba la rehabilitación del Pabellón Real de Sevilla para construir un centro de estudios de la obra de Aníbal González el pasado 5 de diciembre de 2023. Esta intervención partía del estudio patológico y del estado de conservación, que detectaba diversas patologías que afectaban a su óptima conservación, así como las intervenciones necesarias que se van a llevar a cabo, tales como el refuerzo estructural con perfiles metálicos, impermeabilizaciones y reparación de fisuras en los muros, la sustitución de bajantes y la restauración de yeserías, zócalos y artesonados, entre otras.

De este modo, se proponían soluciones para las patologías detectadas en los elementos constructivos que se mantendrán, tales como el uso de inyecciones en los muros para la eliminación de humedades de capilaridad, cosido y reparación de fisuras en los arcos y refuerzos metálicos de forjados en puntos concretos.

En cuanto a los elementos decorativos como yeserías o detalles cerámicos, se intervendrá reparando o sustituyendo los perdidos. Se limpiarán los paramentos de ladrillo, se repondrán las piezas dañadas o perdidas y se aplicará un hidrofugante. Patrimonio también ha informado favorablemente el proyecto básico de rehabilitación energética, reforma y reparaciones del edificio administrativo Coliseo. Este proyecto está encaminado a la mejora de las instalaciones y condiciones generales del edificio, de manera que "no cause afección a los elementos originales del edificio, que está declarado Monumento".

En cuanto a los elementos de la fachada tales como maderas, ladrillos, cerámicas y otros, las reparaciones se harán aplicando tratamientos de limpieza, pintura y reposiciones con los mismos materiales con el objetivo de homogeneizar el aspecto exterior del edificio cuando terminen las obras.

EL RODAJE DE LA PELÍCULA 'UN HIJO'

El pasado 11 de septiembre de 2024, el Pabellón Real, acogía el rodaje de la película 'Un hijo', de la productora Capitán Araña. Según el acuerdo aprobado por la junta de gobierno y recogido por Europa Press, la productora Capitán Araña solicitaba la "ocupación temporal" del citado inmueble, de estilo gótico flamígero, legado de la exposición iberoamericana de 1929 y objeto de una restauración de sus fachadas y cerámicas por importe de 1,1 millones de euros hace pocos años, para "el desarrollo y preparación" de la película "Un hijo" entre el 11 de septiembre y el 21 de noviembre.

El edificio, ya estaba destinado a acoger un museo dedicado a la figura y obra del citado y emblemático arquitecto Aníbal González y al estilo regionalista en general y se encontraba "clausurado para su uso general debido al mal estado de su instalación eléctrica".

Finalmente, el edificio, a la espera de las actuaciones autorizadas por la Junta de Andalucía sobre su rehabilitación, no acogerá el rodaje de la serie anteriormente mencionada, debido a que la Junta de Gobierno Local no ha autorizado esta actuación ya que no pueden garantizar "seguridad" debido a su estado de conservación.