El Ayuntamiento de Guillena (Sevilla) inicia los trabajos para localizar una fosa común en el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Guillena inicia los trabajos para localizar una fosa común en el cementerio municipal - AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

GUILLENA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Guillena, a través del Área de Memoria Histórica y Democrática, ha comenzado una intervención arqueológica en el cementerio municipal para la localización y delimitación de una fosa común en el camposanto, para lo que el equipo de trabajo ha realizado cinco sondeos en el terreno aún sin éxito. El siguiente paso se dará tras el verano, cuando está previsto que realice un estudio geofísico en el cementerio con la Universidad de Cádiz.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este ha sido el primero de tres proyectos memorialistas, de los que se acometerán este año con la colaboración de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica '19 Mujeres de Guillena' y una subvención de 24.000 euros por parte de la Diputación Provincial de Sevilla.

Asimismo, el Área de Memoria Democrática organizará unas jornadas sobre memoria histórica bajo el título 'Recordar para no repetir', además de que se retomarán los trabajos de búsqueda de los restos de Antonio García López 'Concejal Botella', que fue edil de la Corporación Municipal de Guillena durante la II República y detenido y asesinado en 1936, nada más comenzar la Guerra Civil.