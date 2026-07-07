El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) activa el protocolo de seguridad al encontrar dos tuberías de fibrocemento

Imagen de archivo de un agente de Seprona de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) ha informado que, tras detectarse la presencia de dos tuberías de fibrocemento abandonadas en la vía pública, la concejala-delegada de RSU, Vanesa Serrano Aguilar, procedió a retirarlas de la calle con el objetivo de eliminar un posible riesgo para los vecinos y evitar que dichos materiales permanecieran expuestos en un espacio público.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, una vez depositadas de manera provisional en un contenedor cerrado, la edil contactó con la Mancomunidad de Servicios La Vega para activar el protocolo establecido para la retirada y gestión de materiales potencialmente tóxicos, siguiendo el procedimiento previsto para este tipo de incidencias.

Como consecuencia de dicha comunicación, también se dio traslado de los hechos al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, procediéndose al precinto del contenedor hasta que los materiales sean retirados y gestionados por los cauces legalmente establecidos, garantizando así la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

No obstante, el Consistorio ha considerado importante poner en valor que la actuación realizada ha tenido como finalidad retirar de la vía pública unos materiales que "habían sido abandonados de forma irresponsable por personas desconocidas, evitando que permanecieran al alcance de la ciudadanía y activando de inmediato los mecanismos previstos para su correcta gestión".

De este modo, el Ayuntamiento de Lora del Río ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la concienciación ciudadana para evitar el abandono de este tipo de residuos en calles, caminos o espacios públicos. "El fibrocemento y cualquier otro material que pueda contener sustancias potencialmente peligrosas debe gestionarse conforme a la normativa vigente, mediante empresas autorizadas o contactando previamente con la Mancomunidad de Servicios La Vega para recibir información sobre el procedimiento adecuado para su retirada".

Por último, "la colaboración ciudadana resulta esencial para preservar la salud pública, proteger el medio ambiente y mantener en las mejores condiciones los espacios públicos del municipio". Además, el Ayuntamiento continuará actuando con "la máxima diligencia ante cualquier incidencia de estas características, priorizando siempre la seguridad de los vecinos y el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos".