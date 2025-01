El Ayuntamiento de Sevilla asegura que habrá "112 nuevos bomberos" en 2025 y lamenta "la falta de rigor" del PSOE

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Seguridad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, ha asegurado que "antes de final de año habrá 112 nuevos bomberos" y ha lamentado la "falta de rigor" del PSOE. El 1 de abril de 2025, "se incorporarán 45 nuevos bomberos" y en diciembre "finalizarán los procesos selectivos de las 67 plazas restantes".

En este sentido, el delegado ha subrayado en una nota de prensa en que "se van a incorporar 200 efectivos en la Policía y 112 en Bomberos mediante procesos selectivos que ya están desarrollándose y, por supuesto, se les va a pagar las nóminas para lo que se cuenta con dotación más que suficiente en el presupuesto municipal 2025".

Además, ha puntualizado Flores, los socialistas deberían saber que "en la memoria del presupuesto no es donde se anuncian las convocatorias de plazas". Esas convocatorias se anuncian a través de la Oferta de Empleo Público, que "es el instrumento de planificación de los Recursos Humanos que atiende las necesidades de cobertura de vacantes con personal de nuevo ingreso", ha aclarado.

Sobre las plazas de la Policía Local, ha explicado el delegado, "sorprende que el PSOE saque a relucir situación que ellos no supieron o no quisieron prever en ocho años de mandato". La merma en la plantilla es producto de "una acumulación de jubilaciones en una plantilla envejecida por la que Muñoz no hizo nada", ha añadido.

Según el delegado, en el primer presupuesto socialista en 2016, la plantilla de la Policía Local era "de 1.260 efectivos y las plazas ocupadas eran 1.132"; y en el último presupuesto aprobado por el PSOE en 2023, la plantilla era de "1.259 plazas y las ocupadas sumaban solo 1.023 plazas". Es decir, "en ocho años de gobierno, el PSOE redujo la plantilla y aumentó en 109 el número de vacantes".

El edil ha recordado que, "frente a la inacción socialista, este Gobierno está transformando los servicios de seguridad de la ciudad". Así, el Ayuntamiento ha incrementado "en 50 efectivos la plantilla de la Policía Local, que pasa de 1.259 a 1.309 plazas en menos de dos años y convocado dos procesos selectivos en un año, los que van a permitir cerrar 2025 con un número histórico de plazas cubiertas en la plantilla de la Policía Local", ha concluido.