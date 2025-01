El Ayuntamiento de Sevilla asegura que se ve obligado a culminar proyectos que el PSOE "dejó a medias por su ineptitud"

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha salido al paso de las recientes declaraciones vertidas por el Grupo Municipal Socialista en relación a las actuaciones que se están llevando a cabo en el barrio de Bellavista, y ha asegurado que el Gobierno local se ve obligado a culminar proyectos que el PSOE "dejó a medias por su ineptitud".

En concreto, la formación socialista ha acusado al Gobierno de José Luis Sanz de "haber paralizado" durante año y medio las obras en el entorno de la Venta de Antequera y de intentar atribuirse como logro de su Ejecutivo, tras "ordenar la revisión de la totalidad de los proyectos de la Gerencia de Urbanismo" al asumir el poder en 2023.

En un comunicado, el edil ha lamentado que el PSOE "se dedique ahora a criticar, pero olvide que durante años no desarrollaron proyectos significativos para el distrito de Bellavista-La Palmera, dejando a esta zona, como a tantas otras, completamente abandonada".

En este sentido, De la Rosa ha afirmado que "el plan de enajenaciones elaborado por el anterior Gobierno socialista estaba desactualizado y limitado hasta 2024. Este equipo de Gobierno ha aprobado un nuevo plan para el periodo 2024-2028, adaptándolo a las necesidades actuales de Sevilla y para obtener financiación con la que ejecutar proyectos estratégicos y de interés social".

Así, el delegado también ha señalado que "el señor Muñoz es responsable de que este Gobierno no haya podido impulsar ciertos proyectos con la celeridad deseada, ya que se dedicaron a bloquear los presupuestos de 2024 durante meses, castigando a Sevilla sin herramientas para avanzar hasta el mes de agosto. Muestra de la eficacia de este equipo de Gobierno es que en tan solo cinco meses ha sido capaz de ejecutar casi el 80% del presupuesto".

De la Rosa ha defendido que el Gobierno de José Luis Sanz "está trabajando intensamente en Bellavista y en toda la ciudad, desbloqueando decenas de proyectos que el PSOE dejó a medias o guardados en un cajón, que solo les sirvieron para hacer propaganda política, demostrando cuál es y cuál no es su verdadero interés. No se trata de atribuirnos proyectos, se trata de ser responsables y finalizar los compromisos que los gobiernos socialistas iniciaron, y su incompetencia y falta de interés les llevaron a dejarlos a inacabados".

"Estas críticas no hacen más que poner en evidencia la ineficacia y, la ineptitud del PSOE, que durante casi una década al frente de la ciudad fue incapaz de finalizar los proyectos que inició. Afortunadamente, Sevilla ya ha salido de aquellos años repletos de promesas falsas, política corta y del yugo de dos alcaldes doblegados a los intereses de su partido y no de los sevillanos", ha sostenido De la Rosa, quien ha finalizado celebrando que "estamos demostrando, con hechos y no con palabras vacías, que Sevilla está en marcha".