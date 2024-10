El Ayuntamiento de Sevilla celebra un acto de homenaje a las personas mayores en el Hogar Virgen de los Reyes

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado un acto de homenaje a las personas mayores de la ciudad como cierre de la Semana del Mayor. La velada, a la que ha asistido el alcalde, José Luis Sanz, se ha celebrado en el Hogar Virgen de los Reyes y ha contado con la participación de casi 400 personas.

Así, durante la cena, el alcalde ha destacado "el importante papel que las personas mayores desempeñan en la sociedad. Son un ejemplo de esfuerzo, trabajo y dedicación. Queremos seguir trabajando desde el Ayuntamiento para mejorar su calidad de vida y garantizar que sigan siendo parte activa y vital de nuestra sociedad".

El evento también ha sido una ocasión para reconocer el trabajo de distintas entidades que colaboran estrechamente con el Consistorio para mejorar el bienestar de este colectivo, ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

Entre ellas, se ha homenajeado a la Fundación Doña María (Fundomar), la Asociación de Voluntarios Amigos de los Servicios Sociales (Avass), el Centro de Mayores Alfonso de Cossío, la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac) y la Asociación La Paloma de la Tercera Edad, todas ellas "con proyectos y actividades que fomentan el envejecimiento activo y la inclusión social", explica el Consistorio.

El primer edil ha finalizado recordando que "las personas mayores representan el 20% de la población sevillana, y merecen nuestro cariño y apoyo, y queremos que vivan con dignidad, alegría y la certeza de que no están solos". Por eso, ha defendido, "no dejamos de trabajar en programas que luchan contra la soledad no deseada, fomentan el envejecimiento activo y promueven la participación social. Es nuestro deber hacer de Sevilla una ciudad amiga de las personas mayores".