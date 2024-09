El Ayuntamiento de Sevilla defiende la labor del Zoosanitario ante las críticas de la oposición por las plagas de ratas

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las plagas de roederores y el plan especial de desratización destinado a centros escolares ha sido objeto de debate este viernes en la comision especial de control y fiscalización al Gobierno local. Así, mientras la delegada municipal de Limpieza, Evelia Rincón, ha defendido la labor de los funcionarios que desempeñan su labor en el Zoosanitario, desde el grupo municipal socialista se ha criticado la efectividad del plan de prevención de ratas y el hecho de que la ciudad haya sido noticia en medios de comunicación nacionales por la presencia de estos roedores, "que campan a sus anchas por la ciudad".

"Cuando gobernábamos nosotros, éramos 'trending topic' por una agencia espacial o los eventos que traíamos a Sevilla; no por plagas de ratas y de cucarachas. La prevención no le ha salido nada de bien porque estamos en un estado muy alarmante de roedores", han interpelado desde las filas del principal grupo de la oposición a traves de su edil Encarnación Aguilar.

Desde el PSOE se ha insistido en la idea de que este problema está en las redes sociales, en los medios y que "son los vecinos quienes plasman día tras día qué es lo que está ocurriendo. Tenemos miles de mensajes de que no pueden ni abrir sus negocios; obviamente, la ciudad está sucia". En este sentido, los socialistas han pedido al Gobierno local que "rectifiquen". "El plan de prevención que ha puesto en funcionamiento no funciona", ha interpelado Aguilar a la delegada del ramo.

Por su parte, Rincón ha destacado que ahora entra en vigor un contrato para tres meses "que duplica lo que ustedes aplicaban para un año, y vamos a intervenir de una manera inmediata en todas las zonas de Sevilla". "No sé ni cómo saca pecho de las gestiones realizadas en su mandato cuando eran un auténtico desastre y fracaso".

"La ciudad está más limpia, y, como bien sabe, cuando una calle se abre en canal las ratas salen a la superficie, lo sabe porque ha sido delegada de distrito y lo ha sufrido. Y eso, está ocurriendo en distintos puntos de Sevilla, donde hemos actuado en todos". "A lo mejor, no hemos llegado a tiempo, pero no se me caen los anillos de reconocerlo", ha añadido. "No podemos llegar a todos los sitios con lo que nos dejaron, estamos sacando el contrato ahora".

"Cuando habla del tema de desratización, desinfección y desinsectación, está hablando de trabajadores del Ayuntamiento que hacen un gran trabajo. Entonces, cuando cuestiona que la ciudad está muy sucia o que hay muchísimas ratas, también está cuestionando su trabajo", ha asegurado la delegada municipal.