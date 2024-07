El Ayuntamiento de Sevilla inicia este martes las pruebas para el cambio de solería en la Avenida de la Constitución

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que este martes se ha iniciado una prueba de solería en la Avenida de la Constitución, que "va a suponer una primera fase de las mejores estéticas y reorganización de la avenida"·

Así lo ha manifestado el primer edil en el Consistorio hispalense en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha añadido que se trata de una obra "compleja" en la que "hay que estar muy pendientes".

"Yo me comprometí a que tanto Plaza Nueva iría reorganizada y Avenida de la Constitución también, y hoy, en este momento, están haciendo pruebas en la avenida de la Constitución que suponen una fase cero de esas mejores estéticas y de reorganización de los espacios", ha apostillado Sanz al respecto.

Por otro lado, ante la pregunta acerca de la peatonalización del eje Duque-La Campana, cuyas obras el Ayuntamiento tiene previsto comenzarlas en 2025, el alcalde ha respondido que la misma forma parte de la segunda fase del proyecto del tranvibús. "En este momento se está cometiendo la primera, la segunda iría de Santa Justa hasta el Duque y la Gavidia y fruto de la ejecución de esas obras sería la peatonalización de esas dos zonas emblemáticas de la ciudad de Sevilla", ha explicado.

A este respecto, Sanz se ha dicho ser "partidario de las peatonalizaciones", y en este sentido ha asegurado que se va a seguir peatonalizando porque "conseguimos que la ciudad sea más amable y más agradable". No obstante, ha aclarado que "hay que incrementar el transporte público eléctrico que entra en nuestro casco histórico", ya que "todavía tenemos poco".

Dentro de este contexto, ha señalado que "a finales de año" se va a recuperar el C5, "un transporte microbús eléctrico que funcionaba estupendamente y por culpa de un accidente desgraciado lo eliminaron, no lo han vuelto a reponer", ha apuntado el alcalde haciendo referencia al accidente ocurrido en esta línea en 2019.

En cuanto al levantamiento de la prohibición de parking rotatorios en el centro, ha informado que el Ayuntamiento "ahora mismo" está en fase de que los promotores propongan si les interesa la construcción de parking en la ciudad de Sevilla. Concretamente, "se han solicitado tres que son residenciales, pero todavía no tenemos ninguna propuesta para rotatorio, para disuasorio en el casco histórico",

"También hace falta mucho parking. Esta ciudad tiene un déficit de aparcamiento brutal en los barrios de Sevilla. En definitiva, a esta ciudad le faltan plazas de aparcamientos residenciales, por un lado, y en el entorno del casco histórico para disuadir y podamos dejar nuestro coche fuera del casco y entremos con transporte público", ha aseverado.

BLOQUEO PRESUPUESTO Y ORDENANZA DE VELADORES

Por otro lado, el alcalde de Sevilla ha lamentado que los grupos de la oposición aleguen que el presupuesto 2024 nace desfasado, y en esta línea ha reconocido que "no les falta parte de razón", pero añade que "algo tendrán ellos que ver con eso, porque nunca aportaron ninguna alegación, ni ninguna propuesta, por tanto, alguna responsabilidad o culpa tendrán que tener los partidos de la oposición".

Al hilo de ello, Sanz ha defendido que lo que ha hecho es utilizar un instrumento que "me permitía la ley, una cuestión de confianza vinculada en este caso a la aprobación del presupuesto, y que advertí que lo iba a hacer, porque al Partido Socialista le dije siempre que no iba a pactar con Vox, a lo mejor no me creyeron, y a Vox también le dije que no iba a pactar con ellos", sin embargo, "ahora les ha sentado muy mal que haya utilizado este instrumento que recoge la ley y que haya aprobado un presupuesto", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que "el Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento toda la maquinaria" para "intentar licitar todas esas inversiones que vienen en el proyecto de presupuesto del 2024 en lo que queda de año". "Ese es nuestro objetivo", porque "llevamos ya unos meses elaborando esta estrategia, ya que esto no se prepara de un día para otro", ha matizado.

En esta línea, ha reafirmado que Sevilla "va a tener un presupuesto que va a durar unos meses", al tiempo que ha incidido en que "el equipo de Gobierno va a hacer todo lo posible para licitar el máximo de las inversiones previstas en ese presupuesto". De otro lado, ha informado que el Gobierno local y los técnicos municipales "están ya trabajando en la elaboración del proyecto de presupuesto de 2025"

Por otra parte, en lo que respecta a la ordenanza de veladores, Sanz ha resaltado que tiene la esperanza de que "por primera vez haya una ordenanza de veladores". Asimismo, ha explicado que "al no estar todavía publicada, pues no se ha abierto el plazo de alegaciones".

"Yo espero que tanto vecinos como hosteleros presenten todas las alegaciones del mundo, para poner encima de la mesa qué es lo que nos gusta o lo que nos gusta de esa ordenanza de veladores. Lo que yo sí digo es que si no hay ordenanza de veladores todo es un desastre. La ordenanza de veladores es fundamental para encontrar ese equilibrio entre los vecinos de la ciudad de Sevilla y los hosteleros. Ese es el equilibrio por el que tenemos que trabajar", ha concluido Sanz.