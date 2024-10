El Ayuntamiento de Sevilla licita por más de 265.000 euros obras de mejora en la estación de autobuses del Prado

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de transportes Tussam, dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, ha licitado por algo más de 265.000 euros (IVA incluido) obras de mejora del terreno, consolidación, cerramiento de fachada en la zona izquierda del acceso peatonal y reforma de aseos en la estación de autobuses del Prado de San Sebastián. Los trabajos tienen un periodo estimado de ejecución de un año.

En el proyecto que sirve de base a la licitación, consultado por Europa Press, se especifica que en la zona en la que se quiere intervenir hay grietas que han sido reparadas superficialmente con anterioridad. "Sin embargo, y tras el informe de patologías realizado sobre el terreno, se ha optado por realizar los trabajos de mejora del terreno así como consolidar y reparar los cerramientos, ya que se ha podido comprobar la correlación de dichas grietas con la descubierta en la cara interior de ese mismo cerramiento".

Tussam va a aprovechar que el espacio de la actuación "coincide" con los aseos de señora de la estación para hacer una reforma de toda la zona. Por otro lado, se plantea una reordenación del espacio entre dos oficinas --destinadas a comisaría de Policía-- para disponer de un aseo para caballeros "más amplio, con mejor acceso" y "ordenar física y funcionalmente" también la zona policial.

Recientemente, el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el 'popular' José Luis Sanz, anunciaba su intención de poner en marcha un plan de reordenación de los espacios dispuestos para los buses turísticos discrecionales, de tal modo que las zonas de carga y descarga de viajeros queden circunscritas a diez espacios concretos y, en caso de aparcar, estos vehículos estarán obligados a hacerlo en la estación del Prado de San Sebastián, de titularidad municipal.

El alcalde hispalense, José Luis Sanz, informó de este plan en la misma estación del Prado, una actuación con la que "acabar con las imágenes de hileras de autobuses turísticos aparcados, incluso en doble fila muchas veces", que afean las calles de los aledaños del casco histórico y Triana; con lo que la medida "redundará en la imagen que proyecta la ciudad tanto a los vecinos como a los propios turistas".

De este modo, los autobuses turísticos discreacionales contarán con un total de diez lugares concretos de paradas en la ciudad debidamente señalizados en la avenida de Menéndez Pelayo, el paseo de Cristóbal Colón y la calle Rábida, implicando esta medida la conservación de siete espacios con esta función ya habilitados; la recuperación de la parada de la avenida de Carlos V y nuevas paradas junto al Parlamento de Andalucía y en la calle José María Moreno Galván, toda vez que se suprime la que actualmente opera en la avenida de Portugal.

En el caso de estacionamientos, será totalmente obligatorio que lo hagan en la estación de autobuses del Prado de San Sebastián, que cuenta con 27 plazas de aparcamiento para buses en su interior, 35 en el exterior y andenes para la carga y descarga de viajeros, así como "vigilancia 24 horas" y todos los equipamientos necesarios para una estación de esta naturaleza. Se trata, así, de "ordenar todo ese flujo de autobuses turísticos, reordenar los espacios donde tienen que estar" y mejorar "la imagen de Sevilla".

"Los autobuses turísticos no podrán aparcar ni en los alrededores de Capitanía ni en el paseo de Colón ni en ningún otro sitio. Tendrán que venir a aparcar a la estación, porque si no es así, evidentemente estará la Policía Local para multar a esos autobuses que no sigan esta medida", aseveraba Sanz.