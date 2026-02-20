Ayuntamiento Sevilla refuerza trabajos de desbroce y control de vegetación tras "crecimiento acelerado" por el temporal

Trabajador del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado que "ha intensificado" en las últimas semanas los trabajos de desbroce y control de la vegetación espontánea en toda la ciudad, "debido al crecimiento acelerado provocado por las intensas lluvias de las últimas semanas".

Según ha señalado el Consistorio en una nota, están trabajando de manera coordinada refuerzos de la Delegación de Parques y Jardines y de Lipasam, "concentrando sus esfuerzos en zonas verdes, alcorques, medianas y espacios públicos".

Asimismo, "de manera complementaria", el servicio de REUR está actuando en la resolución de incidencias puntuales derivadas de las lluvias que "requieren una intervención urgente, especialmente en aquellos casos en los que la acumulación de vegetación genera afecciones inmediatas en la vía pública".

En total, el Ayuntamiento ha indicado que más de un centenar de trabajadores están dedicados a estas tareas en toda la ciudad.

Por su parte, la delegada de Limpieza, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha explicado que "tras varias semanas de lluvias continuadas, el crecimiento de vegetación ha sido muy superior al habitual, y por ello estamos concentrando la mayor parte de los esfuerzos municipales en los trabajos de desbroce".

"Estamos trabajando de manera constante y organizada para ir actuando en todos los barrios", ha añadido Rincón.

Las actuaciones de este refuerzo continuarán desarrollándose en función de la evolución de la vegetación y de las condiciones climatológicas, dentro del compromiso municipal con el mantenimiento del espacio público.

El temporal ha provocado la caída de 376 árboles durante las últimas borrascas en la ciudad. Asimismo, ha indicado que el 0,5% del arbolado municipal ha resultado daños y un 0,18% están en situación de pérdida total.

La responsable de Parques y Jardines ha asegurado que un informe técnico señala que la causa es una combinación de fuertes rachas de viento que "registraron valores cercanos a los 100 kilómetros por hora" y la "saturación hídrica del suelo por las persistentes precipitaciones".

El Cementerio municipal continúa cerrado desde el inicio del temporal tras la caída de más de 60 árboles en su interior y la afección de varios ejemplares.