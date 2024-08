El Ayuntamiento de Sevilla replica que acomete "las inversiones previstas" en colegios y prevé una avalancha de obras"

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, la popular Blanca Gastalver, ha replicado a las críticas del Grupo socialista sobre supuesta "inoperancia" en la ejecución de las obras en los colegios, que el gobierno local está llevando a cabo "las inversiones previstas" y que con el nuevo presupuesto municipal de 2024, "habrá una avalancha de obras" en tales centros.

En este sentido, Blanca Gastalver ha asegurado en contestación al PSOE que "el presupuesto prorrogado del 2023 lo hemos ejecutado al completo e incluso hemos sacado partidas no ejecutadas de años anteriores que existían como remanentes de las economías de las licitaciones".

Asimismo, Gastalver, ante las acusaciones de los socialistas al PP de falta de ejecución de las obras en colegios, ha asegurado que el PSOE, en su etapa de gobierno, "no actuó en los colegios y dejó un legado de escuelas en un estado realmente lamentable.

La edil popular ha respondido a la socialista Sonia Gaya que "se han tramitado todos los proyectos que estaban terminados y que reprochen que estemos licitando contratos de mantenimiento es el más claro ejemplo de que no conocen la realidad de los colegios.

"Por lo tanto, al aprobar el presupuesto hace apenas unas semanas y como es bien sabido, hasta no tener la partida presupuestaria, no se puede comenzar con la tramitación administrativa para licitar las actuaciones", ha defendido Gastalver, asegurando que los 1,1 millones de euros aprobados en abril para repintado de colegios y aludidos por Gaya "ya han comenzado" a ser aplicados "según el programa establecido y los cuatro lotes de pintura en los colegios ya han comenzado, además de que incluso ya hay alguno a punto de finalizar o finalizada la pintura".

"Respecto a los 10 millones para obras en colegios procedentes de enajenaciones del patrimonio municipal del suelo de la Gerencia de Urbanismo, son para ejecutarlos en tres años y, por lo tanto, estamos trabajando y actuando en tiempo y forma". Por último, Gastalver ha apostillado que "el tiempo lo han perdido los que han estado ocho años gobernando y no sabemos en qué, pero lo que si sabemos es que los colegios públicos no han sido una prioridad para el gobierno del PSOE, que no han recibido un mínimo mantenimiento en años".