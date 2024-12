Bernal niega la existencia de "zonas tensionadas" por el turismo en Sevilla pese al "relato" de la oposición

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha insistido en su idea de que la capital andaluza no está saturada por el turismo y se ha mostrado tajante al respecto: "No hay zonas tensionadas. Sevilla recibe cuatro millones de turistas al año mientras que Venecia, con la mitad de territorio, 32 millones: esa sí es una ciudad con zonas tensionadas".

Bernal ha respondido así en comisión parlamentaria este jueves a la pregunta formulada por Esperanza Gómez, del grupo Por Andalucía, acerca de las viviendas de uso turístico. "Aquí no hay zonas tensionadas, aunque su relato insista una y otra vez, por no sé qué criterio que quieren conseguir, Pero, créanme, están haciendo un daño a la actividad turística muy grande".

El consejero ha señalado que el hecho de que "haya personas que están sufriendo por no encontrar una vivienda no tiene nada que ver con la actividad turística o, por lo menos, no mayoritariamente". El asunto de las zonas tensionadas "no se lo voy a comprar, ni nadie que tenga conocimiento del negocio turístico".

Bernal ha recordado el convenio firmado con los ayuntamientos de Sevilla y Málaga para "fortalecer la cooperación" entre administraciones en lo que respecta al control de las viviendas de uso turístico (VUT), que "son un desarrollo absolutamente legal que los particulares tienen la posibilidad de hacer y cada uno puede poner el negocio que establezca dentro de los márgenes que prevé la ley".

"Estamos planteando, básicamente, una política de sostenibilidad y convivencia, pero dentro de los márgenes que establece la ley. No podemos prohibir la actividad económica; en cambio, aprobamos un decreto de vivienda turística, dando un plazo de un año para que todas las que se han inscrito puedan transformarse conforme a los criterios de calidad que establece el texto".

El consejero del ramo se ha referido también a la creación del buzón de colaboración de la ciudadanía contra la "clandestinidad" en ese sector al tiempo que ha dejado claro que "no todas las viviendas turísticas son ilegales".

Por su parte, Esperanza Gómez ha señalado que "negar un problema grave de habitabilidad en algunos barrios en Andalucía cuando se ha firmado un convenio para mejorar el control sobre las viviendas de uso turístico es un ejercicio de hipocresía política". "Que parezca que hagamos algo, aunque no lo hacemos, que es lo que supone el decreto que aprobaron, ya que que no tiene ninguna incidencia real".

"No hay intención, por parte de su gobierno, de ejercer su competencia. La Junta, en este caso, ni está ni se la espera", ha añadido la diputada de Por Andalucía, quien ha relacionado el aumento de las viviendas de uso turístico con el elevado coste de los alquileres; para ello, ha puesto como ejemplo que "un estudio de 16 metros cuadrados en Sevilla Este se alquile por 550 euros".

Gómez ha pedido de nuevo una moratoria que prohíba que se sigan instalando nuevas viviendas de uso turístico "mientras no regulen el mercado y hagamos un análisis de las zonas tensionadas, que es lo que le solicitamos, nada más". "Necesitamos que se ponga a trabajar más en esto y menos en Copa Davis y eventos de golf", ha concluido.