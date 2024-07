Bueno valora la propuesta de retirar la licencia a 715 viviendas turísticas de Sevilla "frente a las cero del PSOE"

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno local en el Consistorio hispalense, Juan Bueno, ha comparado este martes la propuesta de retirar la licencia a 715 viviendas de uso turístico (VUT) en Sevilla --la mayoría del casco antiguo y Triana-- por incumplir la normativa urbanística, tal como ha solicitado a la Junta de Andalucía, "frente a las cero que hizo el PSOE cuando gobernó".

Así lo ha afirmado cuestionado acerca del anuncio del alcalde de Cádiz, Bruno García, de suspender la tramitación de nuevas licencias de pisos turísticos en el caso histórico --como pide la oposición en Sevilla, que reclama una moratoria-- hasta contar con los datos del estudio de presión turística. La medida la ha anunciado en el Pleno, donde ha explicado que esta suspensión impedirá que se puedan inscribir en el registro de viviendas turísticas de la Junta y, por lo tanto, operar en las plataformas.

"Me imagino que el alcalde de Cádiz tendrá documentos y argumentos jurídicos y técnicos para decir lo que ha dicho, pero no conozco en detalle la decisión que ha tomado", ha asegurado Bueno, quien ha insistido en las bondades de la medida propuesta por su gobierno de limitar con un 10% el máximo de viviendas de usos turísticos en relación con el total de pisos residenciales en una determinada zona.

"Ese porcentaje no lo hemos inventado nosotros, lo ha dicho un informe de una consultora que ha hecho un estudio sobre la ciudad y que cree que ese 10% es un número adecuado", ha añadido Bueno. Además, ese 10% "significa de facto no poder dar ninguna licencia en el casco histórico", que está ya en un 32%, "que es una barbaridad, estoy de acuerdo".

De este modo, "no se van a dar licencias en el casco antiguo en bastantes años. Pusimos ese informe encima de la mesa a la oposición y lo único que escuchamos fue 'bloqueo, bloqueo'".

En cuanto a las 715 viviendas que incumplen la norma --al no estar localizadas en las plantas baja o primera-- "no han aparecido en este año. Seguro que estaban antes y nadie se ocupó y se preocupó de averiguarlo". En este sentido, "nosotros, a través de acuerdos con las partes implicadas, con los propios vecinos, hemos hecho por lo menos este trabajo. Que yo creo que no es baladí".

Por último, Bueno ha indicado que se va a poner en marcha, en colaboración con la Junta, una campaña de control de viviendas turísticas ilegales, "que ni siquiera están registradas, y que implicará sanciones que se está estudiando".

LA INCORPORACIÓN DE POLICÍAS, 'UNA TOMADURA DE PELO'

Por otra parte, el portavoz del Gobierno local se ha referido a la incorporación, este lunes, de 62 policías en prácticas de la XXXIX Promoción de Policía Nacional, de los que nueve son mujeres, y que han sido destinados a la Comisaría Provincial de Sevilla para iniciar su periodo de prácticas por un periodo de once mese. Un hecho que ha calificado de "tomadura de pelo".

"Una auténtica tomadura de pelo por dos motivos: en primer lugar, porque siempre hemos hablado de una carencia de, al menos, 400 policías nacionales, que son los que necesita la ciudad para entrar en un nivel tranquilo de seguridad", ha señalado. "Además, son policías en práctica, con lo que cuando terminen ese periodo, probablemente se vayan".