Cae la moción de Con Podemos-IU sobre la privatización del centro deportivo del Polígono Sur que el Ayuntamiento niega

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La moción presentada por el grupo municipal de Con Podemos-IU relativa a la "posible" privatización del centro deportivo La Paz ubicado en el Polígono Sur de Sevilla ha sido rechazada por el pleno del Ayuntamiento de hispalense, contando con el voto en contra del grupo Popular y Vox, privatización que han negado de forma "contudente" desde el Gobierno local.

El concejal de dicha confluencia Ismael Sánchez ha explicado que tanto los miembros del Comité de Empresa del Instituto Municipal de Deporte (IMD) como los vecinos, "nos han alertado de una posible privatización del centro deportivo de la Paz", a lo que Sánchez ha añadido que "una vez más le toca al Polígono Sur", haciendo alusión a que hace unos días la empresa concesionaria que iba a construir la piscina, "ha dicho que ya no la va a hacer".

"Existe una falta de compromiso por parte de la dirección política", ha criticado al tiempo que ha señalado que los propios trabajadores "han tenido conocimiento de la posible privatización de estas instalaciones a través de hechos consumados", y es que, "la posible hipotética empresa que gestionará estas instalaciones públicas pagadas con dinero público ha puesto unos planos en las propias instalaciones diciendo cuáles son las obras que piensa acometer y cómo va a ser el uso de este espacio deportivo a partir de ahora", ha advertido.

Ante este hecho, Sánchez se ha mostrado contrario y ha asegurado que "esto es absolutamente inadmisible y no lo podemos consentir", por eso "traemos esta propuesta a este pleno, para que el conjunto de la corporación nos posicionemos políticamente en contra de esta posible privatización de esta instalación deportiva que, insisto, hasta el día de hoy está siendo gestionada y además muy bien por el personal del IMD", ha defendido.

"Toda privatización, toda externalización de un servicio público conlleva un deterioro de la calidad de ese servicio, así como una pérdida de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, y esto es de manual porque una empresa entre su objeto social está la de obtener beneficios, los cuales obtiene a través de la plusvalía que le extrae a los trabajadores", ha concluido el concejal del grupo Con Podemos-IU.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y delegada del Área de Cultura y Deporte, Minerva Salas, ha asegurado de forma "contundente" que "no existe ningún procedimiento de privatización del centro deportivo La Paz ni de ningún otro".

Dentro de este contexto, Salas ha señalado que las cadenas deportivas son públicas, gestionadas indirectamente por clubes deportivos, no por empresas, y, a su vez ha recordado que "las concesiones administrativas que hay concedidas en este Ayuntamiento, que yo sepa, las ha hecho la izquierda".

"Son los clubes deportivos que gestionan instalaciones deportivas de manera indirecta los que deciden si quieren ejercer ese derecho o no. Un derecho que viene estipulado por la ley, que no lo decido yo", ha apostillado la delegada de Cultura y Deporte.

Por otra parte, ha asegurado que el centro deportivo La Paz no es la única instalación pública que hay en el Polígono Sur, para explicar que hay varias, gestionadas por personas que viven y hacen toda su actividad en el barrio, personas que, además, solicitan a otras personas de esta ciudad que vayan, por favor, a las instalaciones deportivas, a instar a los vecinos que no viven en el Polígono Sur a que utilicen esas instalaciones deportivas"

"La única forma en la que se normalizan las situaciones y se ayuda al Polígono Sur y al resto de barrios de atención preferente, es que todos convivamos con todos. Y para eso se utilizan las instalaciones deportivas, para convivir todos con todos, para que usted y yo vayamos una tarde a Polígono Sur y juguemos al pádel", ha zanjado.

Por parte del grupo municipal Vox, el concejal Francisco Rodríguez Galisteo ha apostado por analizar primero en "profundidad" cuales son las carencias reales de personal que tiene el IMD en su RPT, cómo está hecha esa distribución y por qué se está haciendo una pésima gestión en el deporte en Sevilla.

Asimismo, ha pedido al Con Podemos-IU que "no confundan" a los usuarios, ya que lo que están planteando es que la gestión indirecta que se hace no pase a una gestión directa, pero "esto no es privatizar, puesto que el espacio deportivo no es privado", ha puntualizado Rodríguez Galisteo.

"En Vox apostamos por plantear soluciones para que, y fundamentalmente en los pliegos de concesiones administrativas, se incluyan cláusulas como, por ejemplo, que no se penalicen a los concesionarios a la hora de licitar, porque el IMD no va a hacer inversiones en las instalaciones deportivas durante el tiempo de la concesión", ha concluido.

Mientras que desde el grupo Socialista, el concejal David Guevara ha espetado que no les ha sorprendido "en lo más mínimo cuando nos han trasladado que el Gobierno del señor Sanz tenía previsto en su hoja de ruta privatizar las instalaciones deportivas porque, al final y al cabo, es parte de su ideología de gobierno reducir lo público en favor de lo privado".

No obstante, ha asegurado que les ha generado "mucha preocupación que la primera a la vista sea la instalación deportiva La Paz, en el Polígono Sur, por la importante labor social que desarrolla en la zona. Una instalación que tenía prevista la construcción de una piscina pública municipal", y que "ahora el Partido Popular desiste en su construcción y que no buscaba otra cosa nada más que normalizar el deporte en la ciudad, ser accesible en todos los barrios, sobre todo en aquellos donde la inversión privada no llega y hace falta la inversión pública".