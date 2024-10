Caja Rural del Sur se une como patrocinador oficial a la II Jornada Internacional Sevilla City One

José María Vera, subdirector general y director comercial de Caja Rural del Sur, durante una jornada de Sevilla City One.

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur ha anunciado su patrocinio oficial para Sevilla City One, Metrópolis del Sur de Europa, tras el acuerdo firmado por Pedro Salvador, presidente de Sevilla City One, y José María Vera, subdirector general y director comercial de Caja Rural del Sur, para la celebración de la II Jornada Internacional de Sevilla City One, que tendrá lugar el 28 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

En la anterior edición, tuvo una participación de cerca de 700 empresas, con la presencia de varios fondos de inversión nacional e internacionales procedentes de Holanda, Bélgica, Reino Unido, Francia, Polonia, Canadá, Egipto y Corea del Sur. Este convenio refuerza la colaboración entre ambas entidades y subraya el compromiso de Caja Rural del Sur con el desarrollo sostenible y la innovación en la región, tal como destaca la entidad financiera en una nota de prensa.

Con su patrocinio en esta edición, la firma se posiciona como un aliado estratégico en la promoción de iniciativas que buscan transformar Sevilla y su área metropolitana en un referente de sostenibilidad. En este sentido, Pedro Salvador ha destacado la importancia de este acuerdo, al tiempo que ha afirmado que "la colaboración con Caja Rural del Sur es fundamental para impulsar Sevilla City One y fomentar un diálogo constructivo sobre el futuro de nuestras ciudades".

Por su parte, el subdirector general y director comercial de Caja Rural del Sur manifestó que "este patrocinio refleja nuestra apuesta por proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad". La participación de Caja Rural del Sur como patrocinador en esta jornada destaca su compromiso no solo con el desarrollo económico, sino también con el bienestar social y ambiental de la región.

La II Jornada Internacional de Sevilla City One "promete ser un espacio de intercambio de ideas y buenas prácticas para un futuro más sostenible".