El cantante británico Tom Jones actúa este miércoles en la Plaza de España de Sevilla en el marco del Icónica Fest

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante y actor británico Tom Jones, una de las grandes estrellas musicales del Siglo XX y voz de temas míticos como 'It`s not unusual' o 'Delilah', llega este miércoles 19 de junio, a las 22,30 horas, hasta el escenario de la Plaza de España de Sevilla en el marco del Icónica Fest, con las entradas agotadas.

En una nota de prensa, la organización señala que se trata de otra de las grandes citas del calendario 2024 de Icónica Sevilla Fest, con el concierto de 'El tigre de Gales'. Tom Jones es un icono musical mundial, que con más de 80 años sigue haciendo gala sobre los escenarios de la fuerza vocal que le caracteriza, que en muchas ocasiones ha sido descrita como la de un "barítono robusto y de garganta completa".

Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, en el artista "encontramos a todo un auténtico showman", tan frecuente en escenarios de cualquier punto de la geografía y "muy versátil" musicalmente, pues en él se mezclan géneros como el pop, el góspel, country, dance o el soul.

Todo ello ha hecho posible que durante su dilatada trayectoria, Tom Jones haya sido galardonado con multitud de premios y reconocimientos, como un Grammy a mejor artista nuevo en 1966, y también ganó el MTV Video Music Award en 1989 junto a Art of Noise, dos premios Brit en 2000 y 2003. Recibió una nominación al Globo de Oro a mejor actor de comedia o musical para televisión en 1970 como anfitrión de su programa de variedades, o el haber sido nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1998 por la reina Isabel II, y condecorado como importante figura de la música británica por la monarca en 2005.

No será esta la única cita de la semana, dado que, tras él seguirá una semana llena de música que tendrá su próxima actuación este viernes 21 con Robe, para seguir el sábado con la llegada a Sevilla del festival valenciano "Bigsound" que, bajo el nombre de BIGSOUND Sevilla cambiará la Ciudad de las Artes y las Ciencias por la Plaza de España hispalense, dano cabida en su cartel 2024 a Myke Towers, Ana Mena, Cali y El Dandee y Ptazeta, terminando la semana con el internacional DJ Boris Brejcha en la tarde-noche del domingo 23.

Tras ellos, Vetusta Morla, El Columpio Asesino, Lin Cortés, Rozalén, David Bisbal, Kiko Veneno y Derby Motoreta's Burrito Kachimba serán los siguientes artistas en actuar durante junio, mientras que en julio será el turno de Ricky Martin, Siempre Así, Wos, Gipsy Kings, Medina Azahara, Raimundo Amador, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives, Arcade Fire, Orbital, !!! (Chk, Chk, Chk), Michael Bibi, Manuel Turizo y Take That.