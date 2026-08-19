La Casa de la Provincia de Sevilla divulga la historia de Andalucía de la mano de Plácido Fernández y Joaquín Sáez

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla difunde en la Casa de la Provincia la exposición permanente 'Despacho Plácido Fernández Viagas', la recreación del primer despacho de la Presidencia de la Junta de Andalucía en su etapa preautonómica, inaugurada al igual que la colección de 'La Imprenta de San Eloy' en 2006, siendo esta segunda una serie de pinturas en las que el artista sevillano Joaquín Sáez plasmó el entorno de su casa familiar en la capital andaluza, reconvertida en su taller de trabajo.

Según ha precisado la administración provincial en una nota de prensa, ambas visitas han constituido "un buen plan en el estío hispalense" para aquella parte de la ciudadanía interesada en el ocio cultural que "profundiza en el patrimonio inmaterial" y pretenda adentrarse en el conocimiento y la obra de ambas personalidades, "sustanciales en la historia y el arte" del siglo XX.

Por su parte, el pintor sevillano Joaquín Sáenz creció entre las cajas tipográficas y planchas de litografía de la Imprenta de San Eloy, junto al Bar Arsenio, frente al quiosco de la calle San Roque y delante del Hotel Colón. En la memoria visual de sus lienzos, supo conservar el "mundo personal" que construyó en un patio de la calle San Eloy, al que se accedía por un largo zaguán con resmas de papel apiladas, que se convirtió en el taller de la imprenta de su familia, Gráficas del Sur.

Asimismo, Sáenz desarrolló casi toda su carrera artística en la ciudad de Sevilla, de manera que compaginó el trabajo de pintor, aprendido en la Escuela de Artes y Oficios, con el de impresor. Por tanto, la imprenta protagonizó su pinturas, adquiridas por la Diputación, con retratos de los paisajes interiores de aquel taller tipográfico para reflejar la rutina del negocio familiar.

Además, realizó los carteles de primavera de la Semana Santa, la Bienal de Flamenco de Sevilla, la Velá de Santa Ana, entre otros muchos, además de de destacar como paisajista, con un "acusado carácter impresionista" tanto en sus series sobre Conil (Cádiz) como las del el río Guadalquivir.

EL DESPACHO DE PLÁCIDO FERNÁNDEZ VIAGAS

La Diputación de Sevilla inauguró al público la recreación del que fue despacho de Plácido Fernández Viagas el 4 de diciembre de 2006, ocupado por el presidente de la preautonomía desde su nombramiento, en mayo de 1978, hasta noviembre de ese mismo año, cuando se produjo el traslado al Pabellón Real.

De este modo, el objetivo fue dar a conocer la figura del primer presidente de la preautonomía andaluza, así como las "consecuencias, circunstancias y pormenores" de aquel momento histórico que atravesó Andalucía, a través de una exposición permanente sobre "el personaje, su tiempo y su obra", con una representación del escenario político y social andaluz a través de elementos históricos, gráficos y audiovisuales.

En este sentido, la zona expositiva consta de tres salas, donde en la primera hace referencia al "lado humano" del personaje, a través de la recreación de sus frases célebres y fotografías que muestran sus imágenes más humanas, entrañables y familiares.

La segunda, situada en el antedespacho, recoge los hechos políticos "más significativos del preautonomismo", con una alusión al Pacto de Antequera, impulsado por Fernández Viagas, así como su discurso de investidura en la Diputación de Cádiz.

Por su parte, la tercera recrea el que fuera su despacho, con el mobiliario y los enseres colocados tal como y como se dispusieron entonces, además de imágenes del presidente.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA ANDALUZA CON PLÁCIDO FERNÁNDEZ

Plácido Fernández nació en Tánger, cuando la ciudad disfrutaba de un Estatuto especial y dependía de la Administración española, el 29 de marzo de 1924. Estudió Derecho en Sevilla y, con sólo 21 años, fue nombrado juez y ejerció como magistrado en Sevilla desde 1970.

En 1974, participó en la creación de la Junta Democrática de España y, en junio de 1977, fue elegido senador, así como presidente del Consejo de Gobierno de la Preatuonomía Andaluza el 27 de mayo de 1978. Tras este recorrido, el 4 de diciembre de 1978 convocó a todos los partidos políticos existentes, en aquel momento, para firmar el Pacto de Antequera que apoyaría el artículo 151 de la Constitución para Andalucía, con el que la autonomía podría contar con el nivel máximo de competencias, si contaba con el apoyo mayoritario de diputaciones, ayuntamientos y electores.

No obstante, su presidencia apenas alcanzó trece meses y se retiró de la política activa en 1980, para ser elegido miembro del Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 23 de septiembre y magistrado del Tribunal Constitucional el 7 de noviembre.

Tras su fallecimiento en 1982, la Diputación le nombró 'Hijo Adoptivo de la Provincia de Sevilla', así como le concedió la medalla de oro de la institución en noviembre de 1984, año en que también recibió la 'Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil'.

En este marco, la Casa Palacio de la Diputación de Sevilla, actualmente Casa de la Provincia, ha sido testigo "muy activo" del proceso autonómico andaluz y las dificultades superadas en casi cien años de recorrido, desde que los movimientos autonomistas tomaron impulso a inicios del siglo XX.

Igualmente, en este espacio se fraguó el conocido como 'Manifiesto de Córdoba', que sólo se presentó durante la asamblea celebrada en enero de 1933, que también se preparó, organizó y convocó desde el mismo edificio. Por tanto, la Diputación ha recalcado que, sin las casas provinciales, las bases de la autonomía andaluza habrían tenido "muy difícil" su celebración.