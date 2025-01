Los caseteros avisan que "habrá problemas" para contratar a personal en la Feria de Sevilla por el 'formato corto'

Las casetas de un solo módulo lo tendrán "muy complicado": "No es lo mismo trabajar diez días que cinco"

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los caseteros han avisado este martes que "habrá problemas" para contratar a personal en la Feria de Sevilla por el formato 'corto' que el Ayuntamiento recuperará en esta edición, es decir, de martes a domingo, si bien aún no se ha aprobado de forma oficial la modificación de la ordenanza reguladora --está previsto que se aborde esta cuestión en el pleno ordinario de este jueves--, lo que motivará que se vuelva a la Feria tradicional.

Este es uno de los colectivos que han expresado públicamente su "malestar" por el cambio de formato, ya que se consideran muy afectados por los perjuicios económicos que supone para los caseteros perder dos jornadas oficiales (domingo y lunes): "No es lo mismo trabajar diez días que hacerlo cinco", ha resumido el presidente de la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria, José David Martín, en declaraciones a Europa Press.

Los profesionales que se encargan de la gestión hostelera de las casetas ya venían manifestando meses atrás sus críticas al Gobierno local por la incertidumbre en cuanto al modelo de Feria definitivo y la tardanza en tomar una decisión al respecto, más aún teniendo en cuenta que los resultados de la consulta ciudadana promovida por el Consistorio para decidir entre un formato u otro --el actual es de sábado a sábado--, se conocieron el pasado mes de abril.

Una consulta que se saldó con un 52 por ciento de votos a favor de restituir el 'modelo corto'. El plazo para participar en la encuesta estuvo abierto durante tres días, y en la misma participaron 106.791 sevillanos y titulares de casetas y carruajes, lo que supuso casi un 20% del censo (18,27%).

Los caseteros, que "acatarán la decisión" pese a que "no nos viene nada bien", están convencido de que las casetas de un solo módulo "lo tendrán muy complicado" en lo que a las contrataciones de personal se refiere. "No sabemos cuántas casetas se quedarán desabastecidas como consecuencia de la dificultad para encontrar profesionales que desarrollen su labor esos días; y todo, por el cambio de formato", ha advertido el presidente de la entidad.

En este sentido, la asociación informará a los socios el próximo día 30 en una asamblea convocada a tal efecto y no esconden el malestar por el hecho de que "no nos han tenido en cuenta. No podemos negociar nada: la decisión está tomada y no queda otra".

LOS HOTELEROS PIDEN CONOCER EL FOMATO CON TIEMPO

Por otro lado, fuentes de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) han trasladado que "esperan que la decisión sobre el formato de la Feria se tome en el próximo pleno". Así, han destacado que les "hubiera gustado que la fecha se conociera antes, para poder planificarlo". A menos de cuatro meses de la celebración de la Feria, han pedido que esta situación no se repita y "que el próximo año podamos conocer el formato de la Feria con margen".

Por otro lado, han aclarado que "el formato de la Feria es algo que tienen que elegir los sevillanos" y desde el gremio hotelero han señalado que "esta fecha es muy importante para el sector la ciudad" debido a la gran cantidad de turistas que la visitan y se han reiterado en la necesidad de "conocer las fechas con mayor margen".