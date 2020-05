CCOO y Adelante avisan de "recortes" laborales a la plantilla de ayuda a domicilio

SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado este martes de que la plantilla del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Sevilla, adscrita a las empresas Clece, Advaze, Domusvi y Claros, teme que aprovechando el punto de inflexión marcado por la pandemia de coronavirus Covid-19, sean "recortados" sus derechos laborales, toda vez que en la ayuda domiciliaria han pesado unos servicios mínimos que han alejado a buena parte de las trabajadoras de las tareas y han reducido las horas de trabajo de las demás.

Según el sindicato, las citadas empresas "están planteando medidas que tienen por objeto recortar las condiciones laborales de las plantillas reguladas por convenio colectivo, como recortes en permisos, vacaciones o formación, entre otros". "Medidas que, además, difieren de una empresa a otra, lo que generaría diferencias injustificables entre trabajadoras del mismo servicio municipal", externalizado por lotes en favor de cada una de tales empresas.

A tal efecto, esgrime el sindicato que el acuerdo extraordinario autonómico del pasado mes de marzo regula respecto a la ayuda a domicilio la obligación de "mantener íntegramente el empleo, de modo que cualquier baja que se produzca no afectará a la retribución ordinaria del servicio durante el tiempo que dure la declaración de alarma".

Además, el Sindicato recuerda que el contrato firmado con el Ayuntamiento de Sevilla establece que las adjudicatarias deberán cumplir el convenio colectivo sectorial de aplicación, "por lo que no negociaremos ninguna minoración de las condiciones y tenemos interpuesto una demanda de conflicto colectivo por no aplicar las tablas salariales con la subida salarial del IPC correspondiente que no se está abonando a la plantilla".

CCOO va a reclamar igualmente "una compensación extraordinaria para las trabajadoras que han seguido prestando sus servicios de manera efectiva durante estos días tan difíciles, en los que mientras la plantilla se preocupaba por la escasez de los equipos individuales de protección, y las fundadas dudas en la fiabilidad de los test que les están realizando, las empresas están pensando en sacar más beneficios a costa de este servicio público y esencial".

La edil de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento de Sevilla Eva Oliva ha señalado de su lado que "las empresas adjudicatarias se están saltando a la torera el pliego de contratación suscrito con el propio Ayuntamiento, que establecía claramente que las empresas adjudicatarias en ninguna circunstancia pueden recortar los derechos que se recogen en el convenio colectivo del sector".

Por eso, reclama "al Gobierno municipal que intervenga para garantizar los términos de los contratos que suscribió con las empresas adjudicatarias del servicio de ayuda a domicilio". Oliva recalca que "las trabajadoras de este servicio esencial han estado al pie del cañón desde el primer día y para atender a personas vulnerables no han dudado en jugarse su propia salud, aún sin contar con los medios de protección necesarias".

"Vamos a apoyar todas y cada una de las movilizaciones de estas trabajadoras y Juan Espadas debería estar ahora mismo exigiendo a las empresas adjudicatarias que cumplan el contrato que firmaron", sentencia Oliva.

La edil de Adelante también denuncia que "a las trabajadoras de ayuda a domicilio se les están haciendo test de baja fiabilidad que pueden dar un elevado número de falsos negativos". Tal y como ha explicado el Sindicato Médico Andaluz, y como denuncian CCOO, CGT y CSIF, Oliva alerta de que "la Junta de Andalucía no está realizando las extracciones de muestras de la forma debida y muchas trabajadoras podrían estar dando falsos negativos".