CCOO-Sevilla constata que los bares "están cumpliendo" y avisa de los que pueden reabrir pero no lo hacen

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la fase dos del plan de levantamiento gradual del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, CCOO ha constatado que la gran mayoría de los establecimientos hosteleros de Sevilla que han reanudado su actividad tras la suspensión derivada de las restricciones ya "están cumpliendo" las medidas de prevención frente al virus, avisando no obstante del caso de los negocios que siguen cerrados y llamando a aprovechar plenamente los "mecanismos" de flexibilidad previstos para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

La secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, Pepa Cuaresma, ha explicado a Europa Press que después de que durante la fase uno del levantamiento de las restricciones fuesen detectados "muchos" establecimientos hosteleros donde no estaban siendo cumplidas las estipulaciones dictadas para la reactivación del sector hostelero, sobre todo en lo que concierne a las distancias interpersonales entre los clientes, durante esta segunda fase el escenario es diferente.

"Los bares y restaurantes están cumpliendo con las normas de prevención. Si en la fase uno había muchos que no cumplían, ahora se ve un cierto cumplimiento un poco más estricto de las medidas", ha dicho la portavoz sindical, después de que la Policía Local formulase no pocas denuncias contra establecimientos hosteleros por infracciones del estado de alarma y los empresarios se quejasen de un "exceso de celo" en las inspecciones policiales.

Además, mientras en esta segunda fase se permite la actividad hostelera no sólo a través de los veladores, sino también en el interior de los negocios aunque con los correspondiente requisitos, Pepa Cuaresma ha mostrado su "sorpresa" porque "hay bastante bares que podrían abrir, pero no lo han hecho". Al respecto, ha recordado que los empresarios hacen sus "cuentas" antes de decidir sobre si reabrir o no, mostrando en paralelo su temor a que algunos de los negocios no superen el cierre derivado del estado de alarma.

TODOS LOS "MECANISMOS" DE LOS ERTE

A tal efecto, ha llamado a aprovechar en su plenitud los "mecanismos" de flexibilidad que recoge la regulación estatal relativa a los ERTE orquestados con motivo de las restricciones del estado de alarma, pues los empresarios pueden incorporar "temporalmente" a los empleados incluidos en los ERTE y, en su caso, volverlos a someter a la regulación de empleo si fuese necesario.

"No están usando todos los mecanismos de los ERTE", ha dicho pepa Cuaresma con relación a los empresarios hosteleros, avisando en paralelo de que aunque no es una situación "general", hay negocios del sector que no están "desafectando" a sus trabajadores sometidos a ERTE para su reincorporación "parcial" a la actividad mediante una "jornada reducida".

"No les están llamando y hay trabajadores que están preocupados", ha lamentado Cuaresma, considerando que quizá haya empresarios que desconocen que tienen esa opción a su alcance o no han sido suficientemente "informados" por las autoridades de que pueden recurrir a dicha fórmula.