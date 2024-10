El centro Crecer conmemora el Día Mundial del Ictus con el caso de superación de un paciente que no podía hablar

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial del Ictus que tiene lugar este martes, el centro de rehabilitación de daño cerebral Crecer ha elaborado un vídeo con el caso de superación de Eduardo, uno de sus pacientes, que ha accedido voluntariamente a contar su caso para "animar a los pacientes a trabajar con la rehabilitación para poder superar sus secuelas".

Desde Crecer han recordado que más de 17.000 andaluces sufren un ictus cada año, según datos de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular, que alerta de la incidencia de unos 200 casos por cada 100.000 habitantes al año y una prevalencia de ocho casos por 1.000 habitantes. La gravedad varía en función de distintas circunstancias, pero la rehabilitación más temprana posible es la gran aliada para conseguir los mejores resultados.

El Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral Crecer, con sede en Sevilla y más de 27 años de trabajo por la rehabilitación de pacientes con daño cerebral, ha reafirmado que es "un referente en el campo de la neurorrehabilitación a nivel nacional e internacional".

El caso de Eduardo es el de un sevillano de mediana edad, que estaba en activo hasta que su vida se vio interrumpida por un ictus. "Tuve un ictus muy fuerte, tanto que durante ocho meses no me enteré de nada". "Al principio estaba feliz porque había sobrevivido, pero no me podía comunicar porque quería decir una palabra y no me salía; como mucho pronunciaba otra diferente; nadie me entendía. Fue muy duro hasta que pedí ayuda y empecé con la rehabilitación", explica ante la cámara", ha explicado.

"El primer paso fue darme cuenta de que me faltaba todo". "En el proceso de rehabilitación me he sentido bien, he aprendido mucho, y aunque me escuchéis ahora con errores, estoy hablando, y antes no lo hacía", ha expuesto.

Consciente de sus limitaciones, Eduardo ha resaltado que "es una tristeza para mí no poder trabajar". "No tengo la capacidad de antes, ni tampoco la capacidad de leer, para escuchar no tengo rapidez, ni puedo atender a la vez a dos personas distintas; no puedo conducir y hablar con alguien a la vez, todo es distinto, y eso es triste", ha explicado. "Pero estoy aprendiendo a vivir de nuevo, he recuperado la capacidad de hablar, aunque lo haga más lentamente", ha resaltado.

PREVENCIÓN Y TRABAJO

Crecer ha recordado que el 80 por ciento de los casos de ictus podrían prevenirse con el control de los factores de riesgo como son el tabaquismo, sedentarismo, hipertensión y diabetes y un estilo de vida saludable que incluye una alimentación equilibrada, ejercicio regular, una vida social activa y una actividad intelectual constante.

Ante el diagnóstico de accidente vascular del paciente, Crecer ha advertido de la importancia de diseñar un programa de rehabilitación multidisciplinar, como los ofrecidos por este centro de rehabilitación de daño cerebral, que abarquen áreas como la logopedia neurológica, la rehabilitación física y la neuropsicológica. "Una rehabilitación integral multidisciplinar y personalizada que el paciente ha de iniciar lo antes posible para lograr el mayor rescate neurológico", han explicado.

Este trabajo permitirá dar respuesta a los problemas de habla, lenguaje y deglución, a las alteraciones en el movimiento y la sensibilidad, a los problemas de equilibrio, las alteraciones a nivel cognitivo como pérdida de memoria o dificultades de atención, los problemas conductuales, como la irritabilidad o la agresividad, o a controlar situaciones a nivel emocional como la ansiedad o la afectación anímica.

Por ello, desde Crecer han recordado que comenzar la rehabilitación en cuanto el paciente pueda hacerlo, tras recibir el alta hospitalaria una vez que se ha sufrido el ictus, es vital para lograr un mayor rescate neurológico. En cuanto el equipo médico lo autorice "hay que iniciar el proceso de rehabilitación porque es algo crucial para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y la máxima independencia que se pueda conseguir" y "el caso de Eduardo es la mejor prueba", según han apuntado