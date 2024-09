El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla acoge desde este viernes la IV edición de Danciberia

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La IV edición de Danciberia llega al Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) con un programa que incluye dos microtalleres y dos piezas cortas de danza durante los días 27 y 28 de septiembre. Este próximo viernes, una compañía de danza andaluza y otra de Portugal impartirán dos microtalleres de danza (de 60 minutos cada uno) en los que compartirán sus prácticas, metodologías y motores artísticos.

El objetivo es conseguir un intercambio entre los lenguajes artísticos de creadores a ambos lados de la frontera y romper todas las barreras a través de la danza. La actividad está dirigida a profesionales, estudiantes de danza y personas interesadas en la materia que no hayan tenido una experiencia previa, ha informado la Universidad de Sevilla (US) en una nota de prensa.

El sábado 28 será el momento para la escenificación de dos piezas cortas de danza protagonizadas, una por una compañía andaluza, y la otra por una portuguesa, 'To be show', de Alberto José Lucena (Jerez de la Frontera) e 'Isto não é um solo', de Vanessa Vieira da Cunha (Oporto). "Ambos espectáculos nos permitirán derribar barreras y fronteras para unir ambas culturas a través de la danza, descifrando los distintos lenguajes del movimiento que se desarrollan a uno y otro lado de la raya", ha detallado la US.

Danciberia es un proyecto transfronterizo que impulsa un espacio de cooperación y convivencia entre los profesionales de la danza de Andalucía y Portugal. Es una iniciativa de la Asociación Andaluza de Profesionales y Compañías de Danza (PAD) con la colaboración de la Asociación REDE MORE (Portugal) y el apoyo del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS).