Cerca de 14.000 espectadores en los conciertos de 'Noches en los Jardines del Alcázar' de Sevilla en su sexta semana

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 13.800 personas han asistido hasta el momento a la presente edición de 'Noches en los Jardines del Real Alcázar', superada su sexta semana de conciertos. En concreto, desde que el pasado 20 de junio se inició la vigesimoquinta edición de este evento, ya han asistido a sus conciertos un total de 13.879 personas.

Esta actividad aúna la posibilidad de pasear por los jardines del Real Alcázar, con la asistencia a conciertos en el palacio en uso más antiguo de Europa, como destaca el Consistorio en un comunicado.

Así, este lunes 29 actuará The Donelles. Con un repertorio cuidadosamente seleccionado, el grupo realiza un recorrido por diferentes estilos desde el swing-jazz de los años 40 hasta el soul de los 70, pasando por el rock and roll y el sonido 'Motown' de los años 50 y 60.

El atractivo principal del grupo son las voces y su armonización. Presentarán su dinámico espectáculo 'Música a través de la Mujer', en el que reflejan el fundamental papel de la mujer en la autoría de las canciones.

El martes actuará Juana Gaitán Trío, grupo liderado por la guitarrista, cantante y compositora colombiana a la que acompañarán Bernardo Parrilla en los vientos y Daniel Abad al contrabajo. Ofrecerán 'Del Son al Bolero', un programa creado para homenajear dos géneros icónicos cautivadores que han dejado una huella perdurable en la historia musical.

Una noche para el recuerdo y el deleite de dos lenguajes que conforman las dos caras de una misma moneda. Por un lado, el son cubano con su carácter alegre, rítmico y vivaz, y por el otro, la atmósfera nostálgica, romántica y poética del Bolero.

El miércoles actuará Chez Luna. Han pasado quince años desde que Ismael Sánchez y Vicky Luna iniciaran su andadura como dúo musical. Chez Luna es sensualidad, dulce pop, aterciopeladas melodías con sabor a palo de azúcar, susurros de sofá o swing de alcoba. En esta ocasión, el dúo nos ofrecerá un repertorio de gala, una exquisita selección de toda la discografía de Chez Luna; un viaje en el tiempo por toda su trayectoria profesional.

El jueves vuelve el flamenco con la cantaora Alicia Gil que estará acompañada por el guitarrista Lito Espinosa, dos artistas con una larga trayectoria en el mundo del flamenco. Presentarán el programa 'Siempre Federico', con el que rinden homenaje a la Generación del 27 y en especial a Federico García Lorca uno de sus máximos exponentes.

Se trata de un espectáculo en el que se interpretarán canciones y cantes de los poemas del gran poeta granadino, inspirados en las obras que popularizaron 'La Argentinita', Camarón o Enrique Morente; desde sus Cantares Populares a Poeta en Nueva York.

PROGRAMACIÓN FIN DE SEMANA

El viernes 2 de agosto actuarán la soprano Soraya Méncid y Manuel Navarro al piano, un joven dúo de músicos que tras finalizar sus estudios superiores de música en Sevilla, deciden trasladar su actividad artística a Italia donde terminan de especializarse en el ámbito de la ópera lírica. Ofrecerán 'La Romántica', un programa que realiza un recorrido por la figura de la mujer en el romanticismo.

En un primer bloque el dúo rendirá homenaje a los aniversarios de Gabriel Fauré y de Reynaldo Hahn, e incluirá obras de autoras como Pauline Viardot, Cécile Chaminade y Lili Boulanger. En un segundo bloque nos ofrecerán el lirismo de la ópera romántica interpretando arias de grandes compositores como Rossini, Bellini, Donizetti y Meyerbeer.

El sábado 3 de agosto actuará Deira Band, grupo formado por músicos de Asturias y Andalucía con una dilatada experiencia en el ámbito folk, premiados en distintos concursos internacionales de bandas, culminando con el primer premio en The Battle of the Folk Bands en 2022. Han sido reconocidos por la prensa especializada como uno de los grupos con más proyección del momento. Deira Band explora las conexiones de la música asturiana y escocesa desde un prisma moderno.

El grupo pondrá sobre el escenario el espectáculo 'Alba', su primer trabajo discográfico, que fue presentado en el Royal Concert Hall de Glasgow durante el prestigioso Celtic Connections. Con esta obra, quieren ofrecer una visión personal y actual del folk atlántico.

Las entradas se pueden adquirir al precio único de siete euros, por Internet en la web oficial: 'www.actidea.es/nochesalcazar2024/venta-de- entradas'.