Cinco detenidos por robar una caja fuerte con dinero y joyas en una vivienda de Mairena del Alcor (Sevilla)

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas como presuntos autores del robo de una caja fuerte que contenía dinero y joyas en una vivienda en Mairena del Alcor (Sevilla).

Los hechos ocurrieron durante el mes de agosto, cuando los propietarios se encontraban de vacaciones, según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado.

Al regresar a su hogar, detectaron que la vivienda había sido registrada y que una caja fuerte que contenía dinero y joyas había sido sustraída.

A consecuencia de los hechos, el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Alcores inició la investigación.

Finalmente, se constató que los autores habían llevado a cabo una vigilancia previa del inmueble para cerciorarse de la ausencia de sus dueños.

Una vez tuvieron plena certeza de la ausencia de estos últimos, accedieron a la misma y localizaron una caja fuerte bajo unas medidas de anclaje que impidieron que pudieran extraerla, si bien volvieron en una segunda ocasión y ya con herramientas necesarias para proceder a su extracción.

Finalmente, la Guardia Civil ha identificado al presunto autor del robo y a otras cuatro personas relacionadas entre sí y, que según las primeras informaciones, también podrían ser susceptibles de ser autores de este robo.