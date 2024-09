El Colegio de Arquitectos rechaza la licitación de la Torre de la Plata y pide "un concurso de ideas con jurado"

La decana critica que se "imponga el sinsentido de los plazos y presiones políticas al buen hacer" de los profesionales



SEVILLA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) ha manifestado este jueves su rechazo a la licitación abierta por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense para contratar el diseño y dirección para la recuperación del entorno de la Torre de la Plata y los lienzos de muralla de su sector; reclamando "un concurso de ideas con jurado a la altura" de la zona patrimonial en cuestión, "con plazos que posibiliten que las mejores propuestas, razonables, creativas, sensibles y realistas".

En un comunicado, Nuria Canivell, decana del Colegio Oficial de Arquitectos, señala la licitación promovida por el Ayuntamiento para contratar estudios técnicos, un anteproyecto, un proyecto museográfico, y un proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obras para la construcción de un centro de interpretación del recinto amurallado de Sevilla y la reordenación y puesta en valor del entorno de la Torre de la Plata, legado del periodo almohade, y los lienzos de muralla del sector de la antigua Casa de la Moneda.

La idea, según la memora justificativa de esta licitación, recogida por Europa Press, es "dotar a la ciudad de un centro interpretativo del conjunto de su recinto amurallado, que cuenta con declaración de BIC y categoría de monumento, construyendo el edificio que lo acoja y ejecutando las obras para la puesta en valor del tramo de las murallas que discurre en el sector de la Casa de la Moneda y del entorno urbano de las mismas".

En 2021, recordémoslo, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Cultura, informó favorablemente sobre el proyecto promovido por el Ayuntamiento para continuar usando de manera provisional el solar de la calle Santander contiguo a la Torre de la Plata, que formaba parte de la muralla defensiva almohade que enlazaba el río Guadalquivir con el Alcázar, como espacio temporal para el estacionamiento de vehículos.

EL AVISO DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO

Pero en paralelo, la Comisión de Patrimonio reclamaba la "implantación de un uso acorde con las determinaciones establecidas por el planeamiento urbanístico de aplicación, que coadyuve a la puesta en valor del ámbito y del bien de interés cultural" correspondiente a la antigua Casa de la Moneda y la muralla almohade, en el que se encuadra esta torre que actualmente acoge dependencias municipales.

En consecuencia, el Ayuntamiento acordó emprender la restauración de la Torre de la Plata y su muralla anexa, recuperando su parcela como espacio libre dentro de un proyecto destinado a dedicar este espacio a la cultura.

En ese sentido, la decana del Colegio de Arquitectos reconoce la "complejidad" de la actuación planteada "por el valor patrimonial de las arquitecturas heredadas que allí confluyen, con superposición de elementos de diferentes épocas, por la presencia de niveles arqueológicos aún por determinar y de un nivel freático muy superficial".

Al punto, rememora que fruto de los grupos de trabajo creados en 2022, durante el anterior mandato municipal, fue decidida "la necesidad de un concurso abierto que permitiera buscar la mejor de las opciones para Torre de la Plata", si bien el pasado mes de agosto, el Ayuntamiento lanzaba "una licitación, que no un concurso, y con un plazo de 15 días, para la presentación de propuestas sin claridad alguna en los objetivos de estas".

"No es posible poder proyectar sobre ámbitos con tantas incertidumbres y, de hacerlo, sabemos que es algo abocado al fracaso. Al no convocar un concurso abierto, renunciamos a generar el necesario debate en la ciudad y a convocar un jurado que pueda valorar todas las propuestas en la búsqueda de lo mejor para la ciudad", avisa.

"No podemos hacer buena arquitectura en el marco de estos pliegos de condiciones. Sevilla merece otra forma de hacer, un modelo de ciudad que respete los tiempos de los procesos y que no imponga el sinsentido de los plazos y presiones políticas al buen hacer. Los y las profesionales de la arquitectura también merecemos que nos dejen hacer nuestro trabajo con tiempo y recursos para que demos lo mejor. En 15 días -que tras una reclamación del Colegio de Arquitectos se consiguió que se ampliaran a 30- no se puede entender este proyecto ni ofrecer una propuesta que tenga en cuenta todo lo que converge en Torre de la Plata", asevera la decana.

En ese sentido, considera que el Ayuntamiento aún está "a tiempo de convocar un concurso de ideas con jurado a la altura del entorno patrimonial" en cuestión, "con plazos que posibiliten que las mejores propuestas, razonables, creativas, sensibles y realistas".