El Colegio de Arquitectos de Sevilla homenajea a sus miembros con 25 y 50 años de trayectoria en la profesión

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) ha celebrado este jueves en la sede de la Fundación FIDAS, en el Pabellón de Finlandia de la Cartuja, el homenaje a los colegiados/as que han cumplido 25 y 50 años de profesión. Un acto que se inició con la actuación del Coro del COAS, dirigido por Ana Alonso.

Nuria Canivell, decana del COAS, fue la encargada de dar la bienvenida a los/as asistentes y señaló que "nada le da más sentido a mi labor al frente del Colegio de Arquitectos de Sevilla, que homenajear hoy aquí a quienes lleváis 25 y 50 años creyendo en la Arquitectura y en este Colegio profesional".

Además, recordó el momento en el que recibió su insignia como colegiada e hizo un guiño a los homenajeados: "Sé muy bien dónde estáis quienes cumplís 25 años colegiados, sé que estáis en la pelea, que no hay descanso para quienes hacéis la mejor arquitectura y sacáis adelante vuestros estudios, vuestras empresas, sin complejos, y sé que es muy gratificante también", destacó. Y respecto a quienes celebran el 50 aniversario, Canivell añadió que esperaba "escuchar con gran atención lo que nos contéis, muchos de vosotros en activo y muchos de vosotros grandes amigos, que también me consta y me emociona. Ojalá mi generación podamos seguir vuestros pasos".

Cristina Murillo, ex decana del COAS y representante de los 25 años, dijo de su lado: "me siento una privilegiada porque trabajo en mi pasión, y creo sinceramente que estoy en mejor disposición de ser arquitecto que hace 25 años. Creo que soy más ágil, no pierdo el tiempo en batallas perdidas, sé decir no y veo venir a un cliente, ya no deseo cantidad sino calidad en lo que hago".

El arquitecto Antonio Barrionuevo habló en representación de los arquitectos/as homenajeados/as por sus 50 años de colegiación y señaló que "la profesión es de naturaleza mixta porque la arquitectura debe atender tanto a los valores eternos como a los circunstanciales. Más concretamente, re-creándose desde lo circunstancial, desde la moda, sus gustos, … conseguir sus glorias eternas. Esta es la costumbre en la que se mueve el arquitecto y la arquitecta contemporáneo y de siempre. Y cuanta más belleza pongamos en nuestro proyecto, más bella será la obra".

Y finalizó con un ruego: "que el COAS a través de FIDAS recoja, digitalice y archive lo mejor de vuestros estudios, proyectos y obras, que seguro será un espléndido legado necesario para construir un mundo mejor y os animo a que acometáis sin demora la aventura de confeccionar vuestro propio legado".

El acto de homenaje finalizó con la clausura Fernando Vázquez, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, quien también celebraba su 25 aniversario de colegiación: "Felicidades, no le hemos perdido la ilusión a la profesión y eso nos hace seguir adelante. Me enorgullece el Colegio de Arquitectos de Sevilla, no solo por las personas que lo componen, junta de gobierno y compañeros, sino porque es el Colegio de la ciudad más bonita del mundo. Me pongo a vuestra disposición y sigo al lado del Colegio para poner en marcha muchas cosas", concluyó.