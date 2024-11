Comienza este viernes el XXI Festival de Cine de Sevilla con 200 proyecciones y el reto de llegar a 75.000 espectadores

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes comienza ya la XXI edición del Festival de Cine de Sevilla, cuya programación se desarrollará hasta el 16 de noviembre con unas 200 proyecciones en 18 salas y el objetivo de superar los 75.000 espectadores.

El festival, con películas que representan a 50 países, cuenta con 250 periodistas acreditados y su eje principal se compone de ocho secciones competitivas con dos importantes novedades este año: 'Rampa', dedicada a cineastas noveles emergentes; y 'Alumbramiento', para películas sin distribución en España.

Entre las principales novedades de esta próxima edición, dirigida por Manuel Cristóbal, destaca además la inclusión en su palmarés de un nuevo premio llamado 'Puerta América', destinado a las películas europeas de las distintas secciones del festival que representen a su país en la categoría de Óscar a la Mejor Película Internacional.

Aunque la gala inaugural está fijada para las 20,00 horas en el espacio Cartuja Center, las actividades comienzan directamente desde la mañana de este viernes, pues a las 12,30 horas ya se celebra el pase de prensa del filme Fario de la Sección Oficial, de Lucie Prost, en los cines del centro comercial Plaza de Armas.

ASISTENCIA DE JOHNNY DEPP

A las 17,00 horas, por cierto, se celebrará en el cine del centro comercial Nervión Plaza el pase de prensa de la película Modi-Three days on the wing of madness, dirigida por el famoso actor, cineasta y productor Johnny Depp, que ya el sábado protagonizará un encuentro con los medios de comunicación.

En la programación destacan más de 60 producciones españolas entre todas las secciones, como reflejo del escenario cinematográfico nacional.

También cuenta con una sección que recupera para la gran pantalla grandes clásicos del siglo XX, como 'Solas', primer trabajo de Benito Zambrano, con el que obtuvo el Premio del Público en la Sección Panorama de la Berlinale y consiguió varios premios Goya; o 'París, Texas', de Wim Wenders, premiada con la Palma de Oro de Cannes.

El prestigioso productor británico David Puttnam ejercerá de presidente del jurado, mientras que el famoso y oscarizado actor británico Jeremy Irons formará parte del mismo.

Junto a las proyecciones, se han previsto exposiciones, mesas redondas, clases magistrales y un amplio abanico de actividades paralelas.

La programación incluye así el evento FRAME Sevilla, que reúne a profesionales de la industria cinematográfica para compartir experiencias y conocimientos.

En este programa profesional, que despliega una variedad de propuestas, figuran sesiones que exploran "El arte de..." a través de diferentes aspectos cinematográficos como la dirección, la producción y la distribución.

ENCUENTROS PROFESIONALES

Estas sesiones ofrecen una visión en profundidad de los procesos creativos y técnicos involucrados en la creación de películas. Entre sus ponentes se encuentran los productores David Puttnam, Adolfo Blanco, Marta Velasco, José Luis López-Linares, Sandra Hermida, María Luisa Gutiérrez y Pedro Ávarez.

En cuanto a las sedes, se suman tres nuevas salas de proyecciones a las habituales del MK2 Nervión Plaza, los Cines Cervantes y el Teatro Alameda. Así, se incorporan las cinco salas del Odeón Plaza de Armas y las dos de Avenida 5 Cines, así como el Cartuja Center, una sala situada en el corazón de la Isla de la Cartuja que está dotada de una acústica única en España.