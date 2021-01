Coronavirus.-FSIE aboga por "medidas urgentes" contra la brecha digital si se suspenden las clases presenciales

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

FSIE Sevilla, sindicato representativo entre los profesionales de los centros educativos privados y concertados de Sevilla, ha manifestado este martes que si se acuerda la suspensión de las clases presenciales en localidades concretas, en el ámbito provincial o en la generalidad de la comunidad autónoma, son necesarias "medidas urgentes para solucionar" problemas como la "brecha digital" que padecen muchos alumnos para afrontar la educación telemática.

Ante el "agravamiento" de la incidencia de la pandemia, el sindicato expone que la situación actual sanitaria en los centros educativos "no es más grave aún gracias a la disciplina y el esfuerzo de los profesionales, docentes y no docentes, con unos recursos humanos proporcionados por la Consejería que, aunque extraordinarios para combatir la pandemia, son claramente insuficientes, ya que no permiten el desdoble de grupos para lograr una ratio que permita la distancia social adecuada para prevenir el contagio, y sin la dotación adecuada de dispositivos de purificación del aire que complementen las medidas de ventilación de los espacios".

En el caso de que las autoridades decidieran la suspensión de las clases presenciales en localidades concretas, en el ámbito provincial o en la generalidad de la comunidad autónoma, FSIE Sevilla recuerda que deben tomarse "medidas urgentes para solucionar los graves problemas que padeció el sistema educativo andaluz durante el último trimestre del curso pasado", en pleno primer estado de alarma y el obligado confinamiento domiciliario, dada la "brecha digital que provocó que un gran número de alumnos no pudieran tener acceso a la enseñanza a distancia, la sobrecarga laboral de los docentes y el empeoramiento de las condiciones laborales de parte del personal no docente", sometido a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Además, reclama de nuevo "que se priorice al colectivo de trabajadores, docentes y no docentes, de los centros educativos, en el proceso de vacunación", para "preservar la salud de los mismos y de contribuir a que los centros educativos sigan siendo un entorno seguro".

Igualmente, solicita que "se tomen las medidas necesarias para que, en el caso de seguir llevando a cabo el proceso educativo de forma presencial en las aulas, se puedan implantar mayores medidas preventivas, como el distanciamiento social mediante la reducción radical de la ratio, la mejora de la dotación de Equipos de Protección Individual y la instalación de sistemas que ayuden a la tan necesaria purificación del aire en los centros escolares".