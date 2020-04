Coronavirus.- La red de colaboración ciudadana de Alcalá (Sevilla) incorpora cubre calzado a los productos que realiza

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de colaboración ciudadana de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que nació para organizar el trabajo desinteresado de los ciudadanos y las aportaciones de entidades y particulares frente al Covid 19, realizará desde este martes cubre calzado como nuevo producto a los que ya elabora como protección frente al contagio. Estos cubre calzados completarán las batas y mascarillas.

En concreto, una parte del equipo de los más de 200 costureras y costureros voluntarios que forman esta red hará también 800 cubre calzados de protección con la tela que ha donado para esta finalidad la Hermandad del Rosario de Alcalá de Guadaíra. Servirán para complementar las 300 batas que han realizado y para las que recibieron la donación de la tela de la Hermandad del Soberano Poder. Además, ya han realizado 7.000 mascarillas, cuya tela y el corte de la misma fue aportado por la empresa Pilar Herrera.

Se trata de piezas no homologadas, pero que son sometidas a un proceso de desinfección del que se encarga la lavandería de San Juan de Dios y que sirven como protección frente a contagios. El Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales, coordina el proceso de producción y distribución entre quienes las necesiten. Para solicitarlas es necesario ponerse en contacto previamente en mcolivero@alcalaguadaira.org o por whatsapp al 693 602 393 "No se trata de piezas homologadas y no son válidas para uso sanitario pero sirven como medida de protección para diversos colectivos y personas particulares", han aclarado.

Desde el Ayuntamiento alcalareño se muestra su profundo agradecimiento a las hermandades del Soberano Poder, el Rosario, la empresa Pilar Herrera y a todas las personas que participan en esta iniciativa y que demuestran que Alcalá de Guadaíra la solidaridad siempre aflora cuando se la necesita.