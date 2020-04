Coronavirus.- El SEM lamenta el "rechazo" de una donación de 1.200 mascarillas por no estar "homologadas"

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección del Sindicato de Empleados Municipales (SEM) en el Ayuntamiento de Sevilla ha lamentado que la Administración local haya "rechazado" unas 1.200 mascarillas elaboradas por una red ciudadana al no contar las mismas con homologación, defendiendo que habrían sido "verificadas" para su uso por el hospital Virgen de Valme y que la idea era su utilización como "complemento a los equipos de protección individual que la administración tiene el deber de y la obligación de suministrar".

En una circular recogida por Europa Press, el SEM expone que el pasado 13 de abril sus afiliados entregaron a los servicios municipales de Mantenimiento, Limpieza de Edificios y Cementerio "una donación de 1.200 mascarillas, 8.000 guantes de látex y nitrilo y 150 unidades de gel hidroalcohólico", extremo "previamente comunicado" a la delegación Municipal de Recursos Humanos, la Dirección General de Gobierno Interior y la Dirección de Salud del Ayuntamiento hispalense.

No obstante, y según el sindicato, los responsables de dicho servicio habrían "comunicado" recientemente "que las mascarillas no van a ser aceptadas al no presentar la correspondiente homologación".

Frente a ello, el sindicato ha explicado que las mascarillas fueron elaboradas por la plataforma ciudadana y solidaria Alcalá Nos Importa, que ha suministrado materiales similares a "hospitales como los de Virgen del Rocío, Virgen de Valme o el de San Juan de Dios", así como a los bomberos de Alcalá de Guadaíra.

Defendiendo que se trata de mascarillas "verificadas y comprobadas por el hospital Virgen de Valme" de cara a su uso por parte del personal del centro, el SEM precisa que esta donación estaba destinada a "complementar los equipos de protección individual (EPI) que la administración tiene el deber de y la obligación de suministrar a sus trabajadores con otros elementos de protección que si bien no acreditaban la homologación oficial, podrían servir como barrera para evitar contagios en situaciones de trabajo en las que no se recoge la utilización de mascarillas".

A tal efecto, el sindicato avisa de "las quejas de muchos compañeros por la falta de mascarillas y que las que se proporcionaban, en muchos casos no correspondían a los modelos fpp2 o fpp3", apostando el sindicato por "suministrar y obligar el uso de mascarillas a todos los trabajadores municipales que prestan servicio de manera presencial".