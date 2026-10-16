Desmantelados tres cultivos ‘indoor’ de marihuana en Osuna (Sevilla) con tres personas detenidas

Plantación 'indoor' desmantelada en Osuna. - MINISTERIO DE HACIENDA

OSUNA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, en una operación conjunta con la Guardia Civil ha intervenido tres cultivos 'indoor' de marihuana en la localidad sevillana de Osuna y han detenido a tres personas acusadas de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Según ha detallado el Ministerio de Hacienda en una nota de prensa, en el transcurso de la operación se han practicado tres entradas y registros domiciliarios, previamente autorizados por la autoridad judicial, en distintos puntos de la localidad de Osuna.

Como resultado de los registros, los agentes han incautado 420 plantas de marihuana, en diferentes fases de crecimiento, además de dinero en efectivo y un arma prohibida tipo 'taser'.

De esta manera, la actuación se ha saldado con la detención de tres personas como presuntas responsables de los hechos investigados, acusadas de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Asimismo, durante los registros, los agentes han comprobada la elevada sofisticación de algunas de las instalaciones destinadas al cultivo 'indoor', diseñadas con el objetivo de ocultar las plantaciones y dificultar su localización por parte de los investigadores.

Además, en una de las viviendas investigadas se habían habilitado estructuras y espacios soterrados en el interior del inmueble destinados a albergar la plantación, unas obras que podrían haber comprometido la propia estructura del edificio.

Este tipo de instalaciones permiten mantener las plantaciones ocultas y generar las condiciones necesarias para el cultivo intensivo de marihuana, que requiere además importantes consumos de energía eléctrica.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla y por la Guardia Civil, a través del Equipo de Policía Judicial de Osuna, bajo la dirección de la autoridad judicial competente.