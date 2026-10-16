Detenidos al transportar más de medio kilo de droga en una furgoneta en Dos Hermanas (Sevilla)

Droga incautada en Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad sevillana de Dos Hermanas a dos personas al intervenir más de medio kilogramo de cocaína que transportaban en el interior de un vehículo. Se les investiga por presuntos delitos de tráfico de drogas.

Los hechos sucedieron a principios de este mes de octubre, cuando los agentes observaron un vehículo con ocupantes que mostraban una actitud "sospechosa", por lo que procedieron a darles el alto para su identificación.

Durante la intervención, los agentes realizaron una inspección del vehículo y localizaron en su interior una bolsa de plástico que contenía cinco rocas de cocaína, con un peso total de más de 500 gramos.

Tras el hallazgo e incautación de esta sustancia, la investigación continúa abierta con el objetivo de identificar el origen de la droga intervenida y otros posibles colaboradores en el caso.