La Diputación de Sevilla adjudicará por más de 54.000 euros el proyecto para reformar la depuradora de Lora del Río

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Sevilla va a adjudicar por 54.430 euros (IVA incluido) a la empresa Innovación Civil Española el proyecto de reforma integral de la Estación Depuradora (ETAP) de Lora del Río, municipio cercano a los 20.000 habitantes en el que el abastecimiento de agua potable arrastra una "situación crítica" como consecuencia de la turbidez del agua por un elevado nivel de minerales, principalmente manganeso.

Así se recoge en el acta de la mesa de contratación celebrada el pasado 8 de agosto, consultada por Europa Press, en la que se informa de que Innovación Civil Española es la empresa que se propone para la adjudicación al ser la oferta con "la mejor relación calidad-precio, habiendo alcanzado la mayor puntuación en aplicación de los criterios de adjudicación del pliego regulador y cumplir con los requisitos exigidos en el mismo".

Desde el pasado 22 de agosto de 2023, según informa el Ayuntamiento de Lora del Río y recoge el organismo provincial en el pliego de licitación, "el sistema de abastecimiento de agua potable domiciliaria se encuentra en situación crítica motivada por la turbidez que presenta el agua que se depura en la ETAP de Lora del Río procedente del embalse de José Torán, con un elevado grado de minerales, principalmente manganeso".

Desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que la Junta ha declarado el agua como no apta para el consumo humano por detectarse valores en manganeso superiores al límite establecido de 80 mg/l, situándose hasta en los 388 mg/l el pasado 9 de octubre de 2023. "En la actualidad, se han realizado mejoras puntuales en el sistema por parte del Ayuntamiento que han permitido seguir abasteciendo a la población. No obstante, sigue siendo necesario actuar de forma integral en la infraestructura existente para garantizar el caudal y la calidad del agua del abastecimiento en un futuro", defiende la Diputación.

Entre los "problemas" en el abastecimiento a Lora están los detectados en la captación, que se realiza a través de una torre con cuatro tomas a distintas cotas fijas, lo que impide tomar el agua "a la profundidad deseada en cada momento". En el pretratamiento, "no se dispone de analizadores en continuo de los parámetros críticos del control del agua, por lo que no se realiza un control exhaustivo del manganeso".

En el tratamiento, "ni el estado de los decantadores ni el actual proceso de decantación es el óptimo. En la actualidad, la purga de fangos no se puede realizar de forma adecuada así como tampoco existen cámaras para el control del proceso de coagulación y floculación, y se cree que las velocidades de decantación son demasiado altas". "El actual sistema de filtrado no funciona convenientemente y el sistema de limpieza está muy deteriorado", apostilla el organismo provincial.

Por último, en el sistema de almacenamiento de agua potable, los depósitos presentan "deficiencias estructurales, fugas y proliferación de algas", y en las tuberías de transporte del agua en alta, la conducción de nueve kilómetros es de fundición en sus primeros tres kilómetros y de fibrocemento en los últimos seis. "Este último tramo se encuentra en pésimas condiciones", reconoce la Diputación. Por todo esto, el proyecto que planteará Innovación Civil Española "deberá definir el conjunto de actuaciones a realizar para garantizar la suficiencia y calidad del agua suministrada".

Para ello, tendrá que incluir en la captación la sustitución del sistema de captación por otro de toma a cotas variables o toma flotante; en el pretratamiento, la adecuación de la caseta a pie de presa por otra de dimensiones suficientes para contener un sistema adecuado de analizadores en continuo de parámetros críticos de la calidad del agua y realizar las dosificación automática de reactivos, al menos de permanganato potásico e hidróxido sódico.

Tendrá que instalar un sistema de decantación primaria y posterior oxidación en la entrada de la planta, por ejemplo de ozono, para garantizar la oxidación total de la materia orgánica y demás metales presentes en el agua y, en el tratamiento, acometer la reforma integral de la ETAP existente, actualizando el caudal de diseño e introduciendo los tratamientos y equipos necesarios para garantizar que el efluente tenga consideración de agua potable y cumpla la totalidad de los parámetros legales.

En este sentido, tendrá al menos que instalar un equipo de control de caudales y dosificación de reactivos; y remodelar de manera completa el sistema de decantación y filtrado. En el sistema de almacenamiento de agua potable, reparará e impermeabilizará los depósitos de agua existente o proyectará unos nuevos. Por último, sustituirá los aproximadamente nueve kilómetros de tubería existente que separan la captación de la ETAP, teniendo en cuenta que los últimos seis son de fibrocemento, "cuestión que deberá tenerse en consideración por estar catalogado como residuo peligroso".

ASAMBLEA VECINAL EN LORA PARA INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

En otro orden de cosas, el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, junto al concejal-delegado de Aguas, Federico Cuevas, y el jefe del Servicio Municipal de Aguas, Félix Torres, ha anunciado este jueves que el próximo 29 de agosto, a partir de las 20,00 horas y en el Teatro Cine Goya, tendrá lugar una asamblea vecinal específica para el tema del agua, "para que los vecinos pregunten todo lo que quieran sobre la situación del agua en Lora del Río y en la que se le ofrecerá información veraz y detallada de todo lo que se ha realizado en este sentido".

"Durante esta segunda crisis del agua nos hemos sentido otra vez olvidados por la Diputación de Sevilla, que de nuevo no ha venido a ofrecer su ayuda durante los 26 días que hemos estado con el agua no apta para el consumo humano; si en la anterior vez, el presidente de la Diputación anunció una ayuda de tres millones de euros para Lora para solventar en parte el problema del agua, y que poco después retiró, en esta ocasión, no ha habido ningún interés en ayudarnos y hemos vuelto a solventar esta situación sin ayuda", ha indicado Enamorado.

"Agradecemos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la puesta en marcha de una toma flotante en la presa de José Torán para una mejor captación del agua para tratarla en la ETAP, que ha supuesto una inversión de 50.000 euros. Pero este organismo del Gobierno de España también se ha dedicado durante este tiempo a atacar al Ayuntamiento, que lo único que pretende es solventar el problema lo antes posible", ha manifestado el regidor loreño.

Por último, el jefe del Servicio Municipal de Aguas, Félix Torres, ha detallado algunas de las medidas correctoras que se han llevado a cabo y se están ejecutando tanto en la captación de agua en la presa, como en la propia ETAP de Lora. "Todas estas medidas, como las mejoras en la estación y la sustición y mejora de la red de tuberías, se están llevando a cabo con fondos propios, a lo que hay que sumar la inversión de 50.000 euros de la CHG en la habilitación de la toma flotante en la presa José Torán", ha señalado.