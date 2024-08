La Diputación de Sevilla arranca con un espectáculo de danza en Mairena del Alcor su agenda cultural este fin de semana

SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla arranca su agenda cultural con el proyecto '361Grados', un espectáculo unipersonal, de circo y movimiento, el que la magistral manipulación del hula hop se fusiona con la danza y la performance, en una puesta en escena de gran belleza, co-creada por Clara Reina y Ana Donoso Mora, de Proyecto Tránsito, que el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla lleva esta viernes, a las 21,30 horas, al Olivar del Castillo de Mairena del Alcor (Sevilla), dentro de su '107 Programa Cultural'.

En una nota de prensa, la Diputación ha señalado que se trata de una representación que forma parte de la agenda cultural de la Diputación de Sevilla, desde este viernes hasta el final de la semana, con actividades diversas, de circo, teatro y música de distintos estilos, en la provincia.

También, en la Plaza José Barco de Isla Mayor, los integrantes del dúo musical Malizzia&Malizzia recalan con los temas de su noveno disco 'Para respirar'. Sin moverse de Isla Mayor, las personas aficionadas al teatro de humor pueden disfrutar con la compañía sevillana Lunátika Atarazana y su 'Motel Alcalá', en el EUM Fernando Pallares.

Por último, en Pedrera, en el Parque El Berral, actúa One Pac and Fellows, dúo compuesto por dos artistas de orígenes y universos musicales diferentes: el senegalés Birane Amar Wame, más conocido como One Pac, especialista en hip hop, y José Gómez Romero, especialista en el estudio del jazz groove y el funk.

Con respecto al viernes también, la Agrupación Musical de Carrión de los Céspedes ofrece un concierto en Benacazón; mientras que en Tocina, en la Plaza San Fernando, a las 21,30 horas, la compañía TanTonTeria representa su obra 'Gruñidos', donde se conjuga el teatro de títeres y el de objetos en una puesta en escena muy visual y llena de contrastes, para hablar sobre empatía, perdón, aceptación de la diversidad y el reciclaje.

Por último, el sábado, las personas interesadas en participar en actividades culturales en la provincia tienen una primera cita en la Plaza de la Iglesia de Almadén de la Plata, con la Banda Municipal de Música de El Real de la Jara y, ya en la Plaza del Ayuntamiento de El Saucejo, con la cantante alemana Lovis G, que acompañada de sus músicos en formato cuarteto, recrea las canciones más significativas de esa gran reina del jazz que fue Ella Fitzgerald, en 'For Ella with love'.