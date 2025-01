La Diputación de Sevilla garantiza la oficina turística en la Casa de la Provincia si persiste el "error" de la Junta

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha garantizado este miércoles que la oficina turística ubicada en la Casa de la Provincia seguirá prestando ese servicio al visitante aunque la Junta de Andalucía persista en su "error" de abandonar la instalación. Lo hará para "no dejar tirado al turista". Ello, tras la decisión del Gobierno andaluz de dar por finalizada la colaboración con el organismo provincial en lo que a ese punto de información turística de la Plaza del Triunfo se refiere.

Así lo ha asegurado el presidente de la Diputación, Javier Fernández, durante su intervención en el stand que la provincia tiene en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid y que se ha inaugurado este miércoles de forma oficial.

Fernández se ha mostrado "enfadado" y "preocupado" al mismo tiempo por la postura adoptada por la Junta de Andalucía y ha recordado en este sentido que el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación se pusieron de acuerdo, "con (Juan Ignacio) Zoido de alcalde", para que la Casa de la Provincia tuviera "la mejor oficina de turismo". No en vano, el pasado año recibió unas 435.000 visitas. "Un acuerdo que costaba a la Junta 30.000 euros al año, con el suelo y la oficina gratis, y las inversiones las hacía Diputación; la empresa externa que presta servicios allí la ponía también la Diputación".

El mandatario provincial ha comparado el "privilegiado" enclave de la Plaza del Triunfo, en el "triángulo mágico" que supone la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar, con la nueva oficina del Ayuntamiento en el Paseo Marqués del Contadero, ya que no está de paso y hay que ir expresamente: "No lo entiendo", ha añadido.

Fernández también ha criticado el hecho de que "no me hayan dado explicaciones" desde la Consejería. "Espero que se recomponga la situación y que no se permita esto, pero hemos hablado con el consejero --Arturo Bernal-- a través de Prodetur y "no son explicaciones convincentes ni mucho menos".

"Esto no es una cuestión de costes. Además, en esta oficina casi medio millón de personas han pasado por allí para recibir información de Andalucía, de Sevilla y de la provincia", ha abundado Fernández. "No lo termino de entender, porque al final no se está perjudicando a la Diputación, sino a los sevillanos y a la capacidad que tenemos de prestar servicio a los turistas que vienen a Sevilla", ha concluido.