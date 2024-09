La Diputación de Sevilla mejora su red de carreteras invirtiendo 14 millones de euros en 2024.

SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla continúa con su "firme apuesta" para mejorar la movilidad en la red de carreteras de su competencia, como lo demuestra el hecho de que solo en este año de 2024, los 14 millones presupuestados a través del Plan Más Sevilla y en presupuestos ordinarios se han traducido en 36 proyectos de inversión en esa red viaria provincial. A eso se le suma, además, otra aportación de 2'1 millones de euros para un proyecto de pasos de peatones inteligentes en travesías.

En línea con esta apuesta, ya en el inicio de mandato, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, anunció que uno de los ejes de la acción de gobierno incidiría de forma específica en la movilidad de la Red Viaria de Diputación. Y es por ello que, solo en el presente ejercicio presupuestario, el montante global en inversiones en la red viaria asciende a más de 14 millones, junto con los dos millones adicionales ya mencionados para pasos de peatones inteligentes, según ha informado en una nota de prensa la Diputación.

De ese total inversor, 24 obras ya han sido licitadas, por valor de unos ocho millones y se encuentran en distintos momentos de ejecución o previos a la misma. A partir de ahí, el resto de proyectos se encuentra finalizando su licitación, incluida la inversión prevista para pasos de peatones inteligentes.

En relación con las inversiones que en el ámbito de la red viaria viene haciendo la entidad provincial conviene recordar que, a través del documento 'Sevilla de 10', presentado por el presidente de la Diputación al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, la corporación supramunicipal solicitó la misma implicación a la Junta de Andalucía en materia de carreteras que la que venía desplegando el ente provincial. Concretamente, en dicho documento, se especifica que en la provincia de Sevilla, la Junta de Andalucía y la Diputación ostentan respectivamente la titularidad de 1.906 y 1.477 kilómetros de carreteras.

Es ahí donde la entidad provincial aboga por un acuerdo institucional de objetivos que sirva como referencia a ambas administraciones, para conservar y mejorar esa red secundaria, integrada por vías de titularidad autonómica y municipal, para favorecer la durabilidad de estas infraestructuras, ya que la incidencia en costes que puede llegar a tener la no adopción, a tiempo, de medidas inversoras se suele cuantificar ilustrando que un euro no invertido en conservación ordinaria, se transformará en cinco euros de conservación extraordinaria, y estos, en 25 euros de reconstrucción futura si no se hace nada.

Es a raíz de esos cálculos que la Diputación propuso este pacto político a la Junta de Andalucía a través del documento 'Sevilla de 10', articulado en tres acuerdos, que pasan por converger ambas administraciones en la aplicación de similares porcentajes anuales de conservación, mantenimiento y reinversión, y mejorar cuantitativa y cualitativamente esa red de carreteras secundarias.

Mediante dicho acuerdo, las instituciones autonómica y provincial se comprometerían a destinar anualmente a la red convencional un porcentaje de reinversión equivalente al 2% del valor patrimonial de dichas carreteras secundarias.

También contempla la propuesta 'Sevilla de 10' de la Diputación, a la que aún no ha contestado el gobierno autonómico, programar coordinadamente distintas campañas de mejoras de firme, tanto en la red provincial como en la red autonómica, para mejorar las mismas, como por ejemplo, en las de competencia de la Junta de Andalucía, donde constan demandas municipales de actuación sobre las carreteras A-476, A-351, A-407, A-360, A-394, A-462, A-378 y A-5301.

En paralelo, en el documento se propone también emprender una hoja de ruta para mejoras mas sustantivas, como modificaciones o rectificaciones de trazados, como el de la A-8202 que lleva a Las Navas; nuevos trazados en forma de variantes ante los problemas diarios de tráfico en Santiponce, El Coronil, Valencina, o Brenes, donde las carreteras autonómicas o provinciales, y en ocasiones ambas, penetran en sus cascos urbanos, generando claros perjuicios; así como planificar conjuntamente otras mejoras de movilidad en zonas de protección de las carreteras.

Por último, esta propuesta provincial de corresponsabilidad en carreteras secundarias, incluida en el documento 'Sevilla de 10', no descartaba iniciar los estudios para una mejora cuantitativa, integrando en las redes provincial y autonómica algunas vías, de orígenes distintos, que ahora serían susceptibles de sumarse a las Redes Viarias provincial y autonómica.