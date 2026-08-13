Dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza para el partido Sevilla FC-Rayo Vallecano

Archivo - Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza con motivo del encuentro que disputarán el Sevilla Fútbol Club y el Rayo Vallecano este sábado 15 de agosto, a partir de las 21,30 horas, durante la primera jornada de La Liga en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, la Policía Local establecerá diferentes restricciones y cortes de tráfico en el entorno del estadio durante las fases de entrada, desalojo y salida de los espectadores.

De esta manera, las principales zonas afectadas serán la avenida Eduardo Dato, la calle José Luis de Casso, la calle Luis Arenas Ladislao, Rico Cejudo, Luis Montoto y sus conexiones con el entorno de Nervión.

Durante el dispositivo de entrada, se regulará el tráfico en los principales accesos al estadio y se restringirá el acceso de autobuses de aficionados a determinadas vías, con el objetivo de garantizar el tránsito de los vehículos de emergencia y facilitar el desplazamiento de los equipos.

Posteriormente, cinco minutos antes de la finalización del encuentro, se activarán cortes totales en distintos puntos del entorno para facilitar el desalojo del estadio y la salida ordenada de los espectadores, que se mantendrán hasta que finalice el desalojo. También se contemplan restricciones en Rico Cejudo, José Luis de Casso, Luis Montoto y Luis de Morales durante la fase de salida, en función de las necesidades del dispositivo.

Asimismo, el operativo incluirá medidas específicas de acceso a los centros comerciales de la zona, de forma que el acceso al Corte Inglés se realizará por Rico Cejudo o por avenida Luis de Morales y la salida exclusivamente por avenida Luis de Morales. Del mismo modo, se efectuará tanto la salida como el acceso de Nervión Plaza por avenida Eduardo Dato.

Desde dos horas antes del partido, se comprobará que las salidas de los aparcamientos de ambos centros comerciales no se produzcan en dirección a Luis Arenas Ladislao. Además, para garantizar en todo momento las vías de acceso de los servicios de emergencia, en caso de una evacuación del estadio, se establecerá como punto de reunión seguro la calle José Luis de Casso, en el tramo comprendido entre Luis Arenas Ladislao y avenida Luis Montoto, que deberá permanecer expedito.

REFUERZO DE AUTOBUSES

Tussam reforzará el servicio de autobuses en la zona de Nervión con 16 vehículos adicionales, que prestarán servicio en las líneas C1 (Prado-Los Remedios-Triana-Torneo-Macarena), C2 (Santa Justa-Macarena-Torneo-Triana-Los Remedios), 5 (Santa Aurelia-Prado-República Argentina-Triana-Torre Sevilla), 27 (Plaza del Duque-Luis Montoto-Los Arcos-Sevilla Este), 28 (Prado-Parque Alcosa) y 29 (Prado-Torreblanca), todas con parada en las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Además del refuerzo a la entrada, durante la finalización del evento varios autobuses vacíos de cada línea esperarán a los aficionados en sus paradas habituales de las inmediaciones del campo, y partirán a medida que se vaya completando su capacidad. Paralelamente, la línea TB1 del Tranvibús conectará de forma rápida Sevilla Este y San Pablo con el estadio, tanto a la entrada como a la salida del partido.

De esta manera, el Gobierno municipal ha animado a la ciudadanía a usar el transporte público como el modo "más sostenible" para asistir a los eventos deportivos que se celebran en la ciudad y reducir así los problemas generados por el "tráfico de agitación" que generan dichos eventos en los entornos de los estadios.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE LIMPIEZA

Por su parte, Lipasam desplegará un dispositivo especial de limpieza integrado por 21 trabajadores y nueve vehículos, que actuarán antes, durante y después del encuentro. En la primera, se vaciarán todos los contenedores del entorno del estadio ante la afluencia de aficionados que se concentran en Nervión antes del partido.

Ya con ambas aficiones dentro del recinto, se realizará una actuación de limpieza en los alrededores del mismo, con especial atención a los accesos, mientras que al término del encuentro se llevará a cabo una limpieza de toda la zona mediante barrido y baldeo con agua a presión para eliminar restos y malos olores, que se completará con tareas de repaso en las calles más próximas al estadio.

Dado que la empresa municipal cuenta con un dispositivo especial para todos los partidos de fútbol que se celebran en la ciudad, la limpieza de la ciudad podrá ser atendida "sin sufrir las consecuencias" de la celebración del encuentro deportivo.