El dúo sevillano de hip-hop SFDK, nueva confirmación para el Icónica Fest con su 'Gira 2027'

El dúo sevillano de hip-hop SFDK - EUROPA PRESS

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dúo sevillano SFDK, uno de los grandes referentes musicales del hip-hop, será protagonista de la próxima edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest, donde recalará con su nueva 'Gira 2027' el próximo 26 de junio. Formados a principios de los años 90 por Zatu y Acción Sánchez, han construido a lo largo de más de tres décadas una trayectoria que "ha trascendido géneros, generaciones y fronteras".

Su presencia en Icónica Sevilla Fest supondrá, además, un encuentro especialmente significativo entre uno de los grupos más importantes de la música urbana española y la ciudad que vio nacer y crecer su propuesta artística, informa la organización en una nota de prensa.

Desde sus primeras maquetas hasta la creación de himnos intergeneracionales y discos fundamentales como 'Siempre Fuertes', '2005' o 'Redención', Zatu y Acción Sánchez han desarrollado una carrera marcada por la dedicación absoluta a la música y por una "capacidad única para mantenerse como referencia a lo largo de décadas".

Entre sus grandes hitos se encuentran los discos de oro, su presencia como cabeza de cartel en los principales festivales del país y décadas de éxito en las listas, además de algunas de las mayores demostraciones de fuerza de la música urbana española en directo. Entre ellas destaca especialmente el concierto celebrado con motivo de su 30 aniversario en el estadio La Cartuja de Sevilla, ante más de 60.000 personas, una cifra que refleja la "extraordinaria conexión del dúo con su público".

"La versatilidad de SFDK, la agudeza lírica de Zatu y la maestría en las producciones de Acción Sánchez han convertido al dúo de Pino Montano en un referente inamovible de la cultura hip-hop. Una identidad artística que ha sabido evolucionar sin perder sus raíces y que ha permitido a varias generaciones encontrarse en torno a sus canciones y a una forma de entender la música que ya forma parte del patrimonio cultural contemporáneo de Sevilla".

Con las confirmaciones de El Barrio (5 de junio, con entradas agotadas), Hakuna (11 de junio) y SFDK (26 de junio) Icónica Santalucía Sevilla Fest inicia la cuenta atrás para su séptima edición, que volverá a reunir algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional.

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel ecléctico, diverso y de primer nivel. Con cifras récord conseguidas en solamente seis ediciones, Icónica Fest ha logrado posicionarse como el evento musical líder en venta de entradas en España y una de las principales vivencias musicales de Europa.

Si bien sus carteles han estado llenos de nombres icónicos de la música de todos los tiempos, como Patti Smith, C. Tangana, Culture Club, Scorpions, Anastacia, Laura Pausini, Take That, Justin Timberlake, Pet Shop Boys, Maná, Sting, Jean-Michel Jarre, Kylie Minogue o Robbie Williams, entre muchos otros, la cita aspira a lograr en 2027 su propuesta más ambiciosa.