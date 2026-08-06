Endesa activa un centro de transformación para reforzar la red eléctrica en Las Tres Mil Viviendas de Sevilla

Instalación de los centros de transformación en las Tres Mil Viviendas - ENDESA

SEVILLA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha activado un nuevo centro de transformación instalado en la calle La Celestina en la zona de las Tres Mil Viviendas en el Polígono Sur de Sevilla que servirá para reforzar la red eléctrica con una máquina transformadora de 630 kVA.

Según ha detallado la entidad en una nota de prensa, la nueva infraestructura forma parte del convenio firmado entre la compañía y el Ayuntamiento de Sevilla dotado con una inversión de 4,6 millones de euros en la instalación de 23 nuevos centros de transformación en la capital hispalense.

Desde la instalación del casetón de 25 toneladas que ha albergado estas maquinas, los técnicos han estado trabajando en la canalización y tendido de más de 300 metros de cableado de media tensión, que ha permitido conectar la infraestructura a la red y "aliviar" sobrecargas detectadas en la zona, donde desde 2020 Endesa ha invertido 3,5 millones de euros, solo en este barrio, en nuevas redes y nueva potencia en la zona .

La empresa ha trabajado en la instalación y conexión de nuevos centros de transformación, como el centro de transformación instalado en el barrio de Palmete, en la calle Honestidad, que ha servido para "aliviar" la carga energética en esta zona de Sevilla y ha contado con potencia como para "abastecer" 2.200 viviendas más.

A su vez, los otros centros de transformación se instalarán a lo largo del año, al mismo tiempo que se instalarán más de 12,6 kilómetros de cableado de media y 67,2 baja tensión para poder poner en marcha todas estas nuevas infraestructuras cuya potencia total será de 26.640 kVAs.

En contexto, estos 23 nuevos centros de transformación se unen a los otros 25 instalados desde 2022, gracias a dos convenios firmados con el Ayuntamiento en 2022 y 2025 para la cesión de diferentes ubicaciones para su instalación en algunos barrios como Cerro Amate, Torreblanca o Palmete.