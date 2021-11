La escritora Sandra Miró reivindica en La Rinconada (Sevilla) los valores de diversidad y feminismo de su nueva novela

LA RINCONADA (SEVILLA), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Santa Cruz de La Rinconada (Sevilla) ha recibido a la escritora Sandra Miró, que ha mantenido un encuentro con alumnado del IES Carmen Laffon en torno a su segunda novela 'Tal y como eres', que gira en torno a la diversidad sexual.

El edil de Infraestructuras Públicas, Rafael Reyes, ha presentado el acto y ha dado la bienvenida al público joven que ha participado en el mismo.

El encuentro ha estado conducido por el activista LGTBI+ Manuel Rosado, que ha defendido la novela de la escritora exponiendo que "la educación en diversidad es la herramienta para cambiar el mundo".

Sandra Miró ha relatado la buena aceptación del libro y ha señalado que 'Tal y como eres' trata principalmente de la relación de los hermanos Clara y Kevin, "cómo se apoyan uno a otro, y cómo hay veces que a las personas de sangre no las tienes que querer tanto como a un buen amigo, porque no es más familia tu padre que un amigo". El mensaje principal es "el valor de la amistad y lo fácil que es querer a la gente tal y como es, solo hay que conocer a la persona y respetarla".

La escritora ha contado que en sus lecturas desde pequeña no encontraba para leer libros reivindicativos, de causas sociales, de feminismo, de diversidad sexual, de lucha contra el racismo y, por eso, este libro lo ha hecho "para quien necesite ayuda o para que leer ese libro le haga ver la normalidad y que no hay nada malo en reivindicarse como feminista o que te gusten las mujeres o los hombres o todo, porque la vida es maravillosa".

Miró ha dejado claro que sus dos novelas son diferentes, con personajes distintos y escritas en diferentes años, lamentando "el racismo o la homofobia en 2021" y asegurando que "a la gente joven le importan estos temas y necesita diversidad en la literatura".

El estilo de 'Tal y como eres' está marcado por la abundancia de diálogos, algo que la escritora madrileña aduce a la necesidad de las personas de comunicación, "algo fundamental".

"Yo escribo los libros como me gusta leerlos, no me gustan los libros con páginas de descripción, los diálogos te dejan respirar, es un gusto personal". Preguntada por Manuel Rosado sobre qué puede mejorar en la educación en la diversidad, Miró ha respetado a los clásicos pero ha abogado por "dejar elegir otros libros a los jóvenes, no imponer la literatura". "También importa la opinión de la gente joven y que den charlas contra el racismo, el feminismo, el colectivo LGTBi+", ha indicado.

El público también ha hecho preguntas a la autora y ha intercambiado impresiones de su lectura del libro. Ante la cuestión de cuánto hay de ella en sus personajes, Sandra Miró ha afirmado: "Siempre metes cosas tuyas en la historia y las personas que te conocen pueden saber lo que hay de ti, hay cosas tuyas, buenas y malas, pero no hay ningún personaje que diga yo soy esa persona".

La joven autora también ha mencionado que no sigue ningún referente a la hora de escribir, que prefiere que así sea para que sea más auténtico. También ha señalado que busca el activismo literario. "Siempre he leído libros heteronormativos y cuando tenga la oportunidad siempre va a salir el colectivo, porque lo necesitamos y quien mejor que nosotros para apoyarnos, para mí es un pilar fundamental, al igual que el feminismo, el ecologismo...".

En cuanto a la situación actual en estos temas, Sandra piensa que "estamos involucionando, solo hay que ver las noticias o meterte en Twitter. Quizás se están fomentando discursos de odio, se les está dando espacio en los medios, en contra del colectivo, del feminismo* y la gente se acoge a eso".