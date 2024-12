Un estudiante de la Universidad Loyola en Sevilla reconocido por Erasmus 2024 en las jornadas de difusión del SEPE

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola de Sevilla ha anunciado que el estudiante Josué Vizarraga ha sido galardonado con un reconocimiento a la calidad de proyectos Erasmus+ 2024 en las jornadas de difusión del SEPE.

Según ha informado el centro universitario en una nota, para Josué, su sueño "siempre ha sido poder trabajar como profesor en el extranjero". Así, el estudiante ha explicado que ha aprovechado "mucho el irme de Erasmus y las prácticas en el exterior, todo gracias al departamento de Relaciones Internacionales".

Así, Josué ha subrayado que se ha tomado esta experiencia como "una oportunidad única para aprender y exprimirla al máximo". "Nunca pararé de dar las gracias a todas las personas que han hecho todo esto posible, tanto a la Fundación Alalá, como a la Universidad, como a todas y cada una de las personas que me han apoyado en el camino", ha señalado.

De este modo, sus prácticas se dividieron en un primer momento, con alumnado de infantil y en segunda instancia, con niños de educación primaria. De primeras, "el idioma fue un hándicap, puesto que solo hablaban en esloveno, pero pudo solventarlo y entablar comunicación", ha subrayado. "Estuve tanto en clases rutinarias como en actividades complementarias por las tardes en el colegio. Ahí conocí un nuevo método de educación centrado en la naturaleza", ha añadido.

En este sentido, Josué ha realizado sus prácticas Zavod sv. Stanislava, una de las instituciones educativas católicas más importante de Eslovenia. Josué ha destacado muy positivamente su aspecto favorito de la escuela, "el aula del exterior en el que se enseña a los niños a tener un contacto muy cercano con la naturaleza, a cuidarla y a saber vivir en ella, como hacer fuego, cortar madera y cocinar al aire libre distintos alimentos".

Este reconocimiento para él ha sido "un orgullo" y ha representado "la continuación al camino de crecimiento personal y profesional" que lleva experimentando desde que inició sus estudios en el grado, "me están valorando mi esfuerzo y mi valentía de irme fuera sin saber qué me encontraría". Así, este es "el broche de oro de una experiencia que me ha marcado un antes y un después en mi vida, estoy cumpliendo el sueño de estudiar en la Universidad y de tener una experiencia Erasmus", ha finalizado.

BECAS ERASMUS+

El Programa Erasmus+ le ha brindado la oportunidad de "poder realizar un intercambio de estudios", ha señalado el centro universitario. Gracias a esta estancia en el extranjero, ha encontrado "la forma de hacer prácticas en una escuela en la misma ciudad de su intercambio y optó a una beca Erasmus Prácticas". Su historia "es un claro ejemplo de cómo estos fondos ayudan a cambiar vidas y dan oportunidades a personas que de otra forma no podrían plantearse estas experiencias, gracias a las partidas adicionales para estudiantes que posiblemente no tengan opciones o ni se planteen la capacidad de poseer oportunidades", han concluido.