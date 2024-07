El exalcalde de Espartinas alega que desoyó al secretario para "no abandonar" el parque del Sol por el bien del pueblo

La Fiscalía pide para él ocho años de inhabilitación por las adjudicaciones a la esposa del exgerente de las empresas municipales



SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este miércoles el juicio promovido contra el ex alcalde popular de Espartinas Domingo Salado, el exgerente de la sociedad municipal Espartinas Desarrollo Local SA (Esdelsa) Juan Antonio Torrecillas y la esposa de este último, por posible prevaricación en las adjudicaciones municipales a la sociedad limitada Da Fra Espartinas, administrada por la cónyuge de Torrecillas.

Domingo Salado, recordémoslo, abandonó en 2018 las filas del PP por "discrepancias" con la designación de la concejal María Elena Romero como candidata a la Alcaldía; liderando un partido independiente hasta que a comienzos de 2023, firmó un acuerdo con el PP para apoyar a Romero, actual portavoz municipal del partido.

Durante esta primera sesión del juicio, Domingo Salado ha asegurado que "no sabía nada" sobre la creación de la sociedad Da Fra, constituida por la esposa del gerente de las empresas municipales Espartinas Desarrollo Local SA y Espartinas Global SA, con un objeto social de explotación de establecimientos de hostelería; días después de que en 2011 el pleno del Ayuntamiento de Espartinas, con el entonces alcalde popular Domingo Salado al frente, aprobase el expediente de licitación para encargar a una empresa externa la gestión del restaurante ubicado en el parque del Sol de esta localidad aljarafeña.

En ese sentido, la Fiscalía explica en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, que en agosto de 2011, el pleno del Ayuntamiento de Espartinas, gobernado entonces por el PP por mayoría absoluta, aprobó adjudicar a la citada empresa de la mujer del gerente de las citadas sociedades municipales la explotación del restaurante del parque del Sol, con la obligación de rendir un canon anual de 28.000 euros a las arcas municipales; marco en el que los tres acusados, siempre supuestamente, "con la intención de obtener un mayor rendimiento económico del restaurante" en favor de la empresa Da Fra, administrada por la esposa del gerente de las sociedades municipales; "idearon que el mantenimiento del parque fuera adjudicado" también a Da Fra, cuando tal tarea estaba ya encomendada a la entidad municipal Espartinas Global, gestionada por Torrecillas.

UN ERE EN LA EMPRESA MUNICIPAL

Al respecto, Domingo Salado ha alegado que había sido acometido "un expediente de regulación de empleo" (ERE) en dicha empresa municipal, con el "despido de 75 empleados, al menos 15 de ellos de mantenimiento", con lo cual la sociedad local "se quedó con sólo dos jardineros" para al mantenimiento de un parque público que según su defensa alcanza unos 10.000 metros cuadrados de extensión. Así, el ex alcalde ha defendido la necesidad de "sacar a concurso" el mantenimiento del Parque del Sol.

Y mientras según el Ministerio Público los inculpados habrían ideado supuestamente que el Ayuntamiento pagarse a Da Fra por el mantenimiento del parque del Sol "un precio muy similar al canon" que la entidad debía abonar al Consistorio por la concesión municipal mediante la cual explotaba el restaurante de dicha zona verde; el exalcalde ha manifestado en diferentes ocasiones que él no "llevaba la parte administrativa" de las gestiones municipales y que no recuerda muchos de los aspectos porque "ha pasado mucho tiempo" desde los hechos.

Sí ha recordado, aunque después ha dicho por contrario que no podía asegurarlo, que para dicha licitación promovida en 2012 fueron invitadas "tres empresas", la empresa Da Fra y dos sociedades más, si bien la Fiscalía precisa que el papel de estas dos últimas entidades era "meramente aparente", pues sus responsables no tenían "intención real" de pujar por el contrato, sino que los acusados habrían "pedido su intervención para dar apariencia de legalidad al procedimiento" e incluso el entonces gerente de las empresas municipales y su esposa habrían elaboraron supuestamente la documentación de una de estas empresas ajenas a ellos, "imitando las firmas" de los auténticos responsables.

En un marco en el que finalmente tan sólo Da Fra habría presentado oferta en el proceso de licitación, Domingo Salado ha admitido que después, el secretario general del Ayuntamiento le solicitó vía informe que "paralizase el concurso y lo empezase de nuevo", al ser detectados defectos en "un aval de 2.000 euros" aportado por la citada empresa. Según la Fiscalía, este alto funcionario habilitado nacional consideraba que "debía entenderse que Da Fra había retirado su oferta y procedía invitar a nuevas empresas".

EL AVISO DEL SECRETARIO MUNICIPAL

Es más, según la Fiscalía, semanas más tarde, el secretario general del Ayuntamiento informó en contra de la documentación alegada por Da Fra para subsanar las "deficiencias" en su aval, insistiendo este funcionario en que "lo que procedía era no adjudicar el contrato e invitar a otras empresas".

Al respecto, Domingo Salado ha asegurado no recordar ese segundo informe del secretario, porque "han pasado muchos años", defendiendo en cualquier caso que él tomó "la decisión de continuar" con la licitación y adjudicar el contrato a Da Fra, porque el parque del Sol había requerido de una inversión pública de "570.000 euros" y no podía ser "abandonado". "Consideré que el aval era subsanable, porque lo que no era subsanable era el abandono del parque", ha alegado.

Según la Fiscalía, el mantenimiento del parque del Sol en favor de Da Fra fue formalizado con un coste de 27.140 euros anuales para las arcas municipales, cuantía que "se diferenciaba muy poco del canon" que debía abonar esta empresa al Consistorio por explotar el restaurante de dicho parque.

El alcalde también ha respondido preguntas sobre el informe de mayo de 2014 emitido por la interventora del Ayuntamiento reflejando que Da Fra "no había cumplido" con el pago del canon del restaurante; pesando que en julio de ese año, Domingo Salado como alcalde autorizó prorrogar el contrato adjudicado a Da Fra para el mantenimiento del parque pese a que esta alta funcionaria había emitido un informe en contra porque la esposa de Torrecillas había pedido dicha prórroga una vez ya cumplido el plazo.

Salado ha alegado sobre este aspecto que pese a autorizar la prórroga del contrato de mantenimiento del parque ordenó "suspender los pagos" a Da Fra ante el aviso de la interventora, que de todos modos, según ha dicho, "ponía reparos a todo".

"HA SIDO POR EL INTERÉS DE LOS VECINOS"

De este modo, Domingo Salado ha defendido que tras una inversión de 570.000 euros, "habría sido una irresponsabilidad abandonar" el mantenimiento del parque del Sol, asegurando que actuó "en beneficio del pueblo. "Si he hecho alguna irregularidad o no, ha sido por el interés de los vecinos", ha dicho asegurando tener "las manos muy limpias y la conciencia tranquila" porque actuó "como tenía que actuar". "Estaba obligado a hacerlo", ha asegurado.

Además, ha asegurado que ha sido víctima de una "persecución" política y mediática, siendo denunciado hasta "20 veces", pese a lo cual esta es la primera vez que se sienta en el banquillo de los acusados. "Tengo la conciencia muy tranquila. Si me tienen que condenar, que me condenen. Ya no estoy en política y estoy muy a gusto así", ha concluido Domingo Salado.

En este caso, el Ministerio Público aprecia un presunto delito de prevaricación atribuido a Domingo Salado y dos delitos de tráfico de influencias y un delito de falsedad documental que achaca a Juan Antonio Torrecillas y su mujer, reclamando ocho años de inhabilitación especial para el exalcalde y para cada uno de los dos restantes inculpados, cuatro años de prisión en cada acaso y multas que suman 37.700 euros.