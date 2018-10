Experto cree que "los terroristas retornados" del Estado Islámico "no han vuelto porque han sido abatidos"

Publicado 04/07/2018 12:29:48 CET

CARMONA (SEVILLA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor de Relaciones Internacionales en el 'Handa Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (Centro Handa para el Estudio del Terrorismo y Violencia Política) de la Universidad de St. Andrews (Reino Unido) Diego Muro ha considerado que a pesar de que "hubo una temporada en que pensábamos que el Estado Islámico (Daesh) iba a estar en Europa durante muchos años, que iba a ser el gran reto y nos iba a dar problemas, los retornados no han vuelto porque no quieren o porque han sido abatidos".

Muro ha realizado estas declaraciones en Carmona (Sevilla) tras su participación en el curso 'Terrorismo yihadista. Escenarios post-califato', que se ha celebrado desde este lunes hasta este miércoles como parte de la oferta de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

El profesor ha usado este término para definir a los combatientes europeos que habían viajado a Siria para integrarse en organizaciones terroristas. "Pensábamos que algunos de ellos iban a volver una vez el Daesh perdiera el control territorial en Oriente Medio", ha señalado.

"Esto nos preocupó, es verdad que ha perdido el terreno, pero la mayoría de ellos no han vuelto" ha expresado Muro que ha citado como una de las causas el hecho de que "muchas veces los voluntarios no tienen la experiencia de combate necesaria y fallecen".

En este sentido, ha sido preguntado acerca de la disminución del número de ataques terroristas que han afectado al mundo occidental el presente y pasado año y ha argumentado que "es posible que haya atentados reivindicados por el Estado Islámico en el futuro", pero no ha considerado que la organización tenga en este momento la capacidad para montarlos de forma remota desde Oriente Medio. "Lo dudo mucho", ha manifestado el profesor.

Respecto a esto, ha explicado que pueden proliferar otro tipo de sucesos "como que haya individuos emulando los casos terroristas en EEUU que realizan un ataque y hagan explícita su pertenencia al Daesh y aun así no haya ningún tipo de contacto, sino un proceso de autoradicalización que se produzca a través de Internet".

EL TERRORIMO, UNA HERRAMIENTA POLÍTICA QUE NO FUNCIONA

Muro ha explicado que el terrorismo es utilizado como "herramienta" para alcanzar metas por determinados grupos políticos pero que "la mayoría, en el 90 o 95 por ciento de los casos, no consiguen lo que se proponen".

"La paradoja aquí es que si esta es una técnica que no funciona, ¿por qué se usa tanto?", ha razonado el profesor que ha indicado como explicación el hecho de que "aunque no se consiguen objetivos a largo plazo, sí se logran los establecidos a corto plazo".

Algunas de estas metas son organizar un movimiento social que defienda la idea de la organización, tener una voz política y militar para hacer este problema visible, provocar una reacción del oponente que, en su opinión, "muchas veces es sobredimensionada, lo que hace que se genere aún más redes de apoyo para el grupo terrorista", entre otros.

Según ha expresado Muro, "la lógica política de la organización tiene que ver con ver cuáles son los objetivos del terrorismo ya sea la independencia o lograr concesiones", y en el caso del Daesh "se tenía el objetivo de crear un califato, un ente transnacional en el que todos los musulmanes vivan en paz y estén alejados de la corrupción de Occidente".

En este sentido, ha expresado que el terrorismo yihadista se refiere a entidades que ponen justificación religiosa a sus actos y tienen dos tipos de objetivos que vienen a ser luchar contra el enemigo próximo y el lejano.

"El cercano acostumbra a ser lo que consideran regímenes apóstatas que se han desviado de las doctrinas tradicionales del Islam y el otro sería Occidente como fuente de corrupción y de influencia perjudicial para todo lo que sea su concepción tradicionalista de la religión", ha concluido.