Expresidente de Mercasevilla dice que Mercasa tenía "un control estricto" de la actividad de la lonja

Publicado 05/02/2019 15:55:47 CET

Gonzalo Crespo, presidente de Mercasevilla entre junio de 2005 y mayo de 2007 y exconcejal socialista en el Ayuntamiento de la capital andaluza, ha asegurado este martes que Mercasa, uno de los dos socios principales de la lonja junto al Consistorio sevillano, mantenía "un control bastante estricto" sobre la actividad de la empresa, lo que "me daba seguridad de estar actuando conforme a la ley".

Así se ha manifestado Crespo durante su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla contra el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y otros 13 acusados en la causa por el denominado delito societario en la lonja.

En este procedimiento, la Fiscalía solicita para Mellet 24 años de cárcel y 40 años de inhabilitación por cuatro delitos de malversación, uno de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a 449.164,74 euros. Además pide que, en concepto de responsabilidad civil, Mellet, director general de la lonja desde 2002 hasta 2009, restituya a Mercasevilla en la misma cantidad referida anteriormente de manera solidaria junto con los otros 13 acusados.

De otro lado, los administradores de la empresa Hermes Consulting acusados, Francisco José González y Francisco Limón, se enfrentan a cuatro años y medio de cárcel; el que fuera presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, Antonio Vela, a cuatro años de prisión, y su hija Carmen Vela, a tres años y medio de cárcel.

Asimismo, la Fiscalía pide para los ocho trabajadores de Mercasevilla que se acogieron al ERE de 2007 y la responsable del departamento de contabilidad de la lonja, Pilar Giraldo, tres años y medio de prisión, todos ellos recibieron "un incentivo" para acogerse a este ERE, según declaró Mellet.

Crespo, que también fue presidente de la Fundación Mercasevilla y consejero de la sociedad desde 2003 hasta meses después de dejar la Presidencia de la lonja, ha subrayado el "estricto control" de Mercasa, cuyos técnicos tenían experiencia en la gestión de mercados a nivel nacional.

MELLET TENÍA "AMPLIAS FACULTADES"

De otro lado, ha reconocido que Mellet, a quien se dieron "amplias facultades" para todo lo relacionado con el expediente de regulación de empleo (ERE), informó al Consejo de Administración del ERE de 2007, órgano que no podía "obviamente" efectuar trámites para ese asunto y facultó a Mellet para que pudiera negociar.

Ha insistido en el control "estricto" de Mercasa sobre la actividad de la lonja, mostrando su constante "preocupación" por el gasto de la plantilla, intentando "controlar" este gasto y que no aumentara.

Sobre los "incentivos" negociados y pagados por Mellet a nueve trabajadores para que se prejubilaran acogiéndose al ERE de 2007, Crespo ha indicado que no recuerda nada de ese asunto, aunque "estaba facultado" para ello, ha precisado en relación al ex director general.

De otro lado ha indicado que Mellet informaba de las actividades de la Fundación Mercasevilla a los órganos de dirección de la empresa para que las "conocieran".

La defensa de Mellet, parte que propuso al inicio de la vista oral la testifical de Crespo, ha preguntado al expresidente de Mercasevilla si le constaba que la Fundación concediera ayudas o becas a la formación.

El testigo ha recordado que la Fundación "propiciaba la formación con actividades para especializaciones profesionales". Son actividades que estaban dentro de los fines de la Fundación, ha señalado a preguntas del fiscal anticorrupción Juan Enrique Egocheaga.

Según la Fiscalía, en julio de 2008 Mellet, actuando como director general de Mercasevilla, decidió "sin causa ni justificación alguna ordenar al departamento de contabilidad" de la lonja el abono, con cargos a fondos de la Fundación, de la cantidad total de 16.412,12 euros a la acusada Carmen Vela, quien "había acompañado como intérprete" al entonces subdirector de la lonja, Daniel Ponce, y otros empresarios a un viaje de trabajo a Vietnam, "no constando que realizara ninguna otra actividad en la empresa, bajo el concepto de pago de una supuesta beca con un importe de 24.000 euros".

Una cantidad como beca para estudios de postgrado en Reino Unido que la acusada "sabía que no existía" y que no fue comunicada a los citados órganos, según el Ministerio Público.

"FUE PONCE QUIEN SE INTERESÓ EN CONCEDER LA BECA"

Fernando Vázquez, exdirector de Marketing de Mercasevilla --desde septiembre de 2007 hasta mayo de 2010), ha sido el siguiente testigo en declarar. Ha sido cuestionado por la beca concedida a Vela, a quien conoció en un viaje a Bruselas en 2008 donde acudió con otros representantes de Mercasevilla y la Asociación de Mayoristas de Pescado a una feria internacional. "En la comitiva nadie sabía inglés y ella realizó labores de intérprete", ha afirmado.

Mellet, según ha recordado, le preguntó por su impresión de la labor profesional de Vela y que "probablemente" colaboraría con Mercasevilla "en un futuro", lo que "me pareció bien".

En este sentido, Vázquez ha reconocido que le "gustaba" las ideas y opiniones sobre diseño y publicidad que tenía Vela, quien "trabajó con nosotros" pero "no le pagamos". Mellet "sólo me daba órdenes, pero no información", en referencia a la retribución de Vela, preguntada por la Fiscalía.

A este respecto, el testigo ha asegurado que "jamás" Mellet le daba información y por tanto no conoció la decisión de concederle la beca a Vela.

El siguiente testigo ha sido José Rodríguez Fajó, quien fuera abogado y asesor externo de la Asociación de Mayoristas de Pescado desde 1987 hasta el año 2000.

En este punto, cabe recordar que la Fiscalía acusa a Mellet de haber realizado una serie de pagos a la Asociación de Mayoristas de Pescado, de común acuerdo" con el acusado Antonio Vela y "que no estaban justificados ni obedecían a obligación alguna de la empresa". Así, ordenó en los años 2007 y 2008 el pago de 76.000 euros a dicha asociación, de los que 32.645 euros "fueron destinados a pagar parte del importe de la compra por la asociación de 1.000 palets para contener bultos de pescado".

Algunos de estos pagos fueron en concepto de los proyectos de traslado del mercado a Majarabique, que fueron abonados posteriormente por Sacma, según declaró Mellet.

Rodríguez Fajó ha recordado que las autoridades, entre ellos los veterinarios municipales o el Seprona, instaba a la Asociación al cambio de los palets de madera por unos de plásticos para adaptarse a la normativa europea. Aunque "no era tema nuestro", las sanciones recaerían sobre los mayoristas.

Mercasevilla inicialmente se negó a asumir el coste, por lo que "solicité" una subvención a la Junta para afrontar el pago de los palets. Posteriormente, Mercasevilla acepta que los palets son suyos y decide pagar el coste de la compra y le informó de la subvención y de la diferencia, que es lo que abonan a los mayoristas.

El testigo ha señalado que la Asociación, al ser una entidad "exenta de lucro", no podía facturar y tampoco se elaboró un contrato de compra venta de los palets para Mercasevilla. "Me llevé meses reclamando a la sociedad el pago de los palets", ha añadido.

Rodríguez Fajó ha explicado que Vela le trasladó en el viaje a Vietnam, el que hacía también de intérprete para Mercasevilla, que Ponce le había ofrecido "una ayuda o beca" para sus estudios de postgrado pero ha descartado que su padre, Antonio Vela, intercediera para esta ayuda, pues no estaba en la conversación entre su hija y Ponce. "Sin duda fue Ponce quien se interesó para ese ofrecimiento", según el testigo.

El juicio que celebra la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla continuará este miércoles con las periciales propuestas por las partes.