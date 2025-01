La Fábrica de Artillería de Sevilla acoge 'Narrativas Ocultas', de las fotógrafas Isabel Muñoz y Susan Meiselas

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado la exposición 'Narrativas Ocultas', que reúne por primera vez en España a dos "referentes indiscutibles" de la fotografía contemporánea como son Isabel Muñoz y Susan Meiselas. La Real Fábrica de Artillería acogerá esta "ambiciosa" muestra, que estará abierta al público del 29 de enero al 28 de abril de 2025.

Bajo la producción de VF Art Projects y la organización del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, este proyecto explora historias de mujeres víctimas de la violencia a través de enfoques estéticos y técnicos completamente diferentes, "consolidando un puente entre arte, denuncia social y reflexión global", informa en una nota de prensa.

En este sentido, el alcalde de Sevilla ha manifestado que se trata de una muestra "que nos conecta con los valores universales de justicia, dignidad y humanidad". Este proyecto es, sin duda, "un ejemplo perfecto de cómo el arte puede dar voz a lo invisible, a lo que a menudo se encuentra en la sombra. Tenemos el privilegio de contar con dos referentes internacionales de la fotografía, Isabel Muñoz y Susan Meiselas, cuya obra trasciende fronteras y nos interpela desde lo más profundo".

"Isabel, con su exquisita sensibilidad artística y su dominio de la técnica, y Susan, pionera del fotoperiodismo comprometido, han creado aquí una narrativa visual de una potencia extraordinaria", ha señalado al respecto. 'Narrativas Ocultas' nos lleva a recorrer historias humanas que reflejan "tanto el dolor como la resiliencia". Desde las mujeres supervivientes de la violencia en el Congo hasta las historias de fuerza en el Reino Unido, "cada imagen nos invita a mirar más allá de lo evidente y a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como sociedad", ha afirmado Sanz.

De igual manera, el regidor ha destacado que con 'Narrativas Ocultas', reafirmamos nuestro compromiso con el arte como herramienta de transformación social y espacio para la reflexión colectiva. "Reunir a dos figuras tan influyentes como ellas en un proyecto conjunto no solo posiciona a nuestra ciudad como un referente cultural, sino que también nos permite dar voz a historias profundamente humanas que necesitan ser escuchadas y visibilizadas".

DILATADA TRAYECTORIA

Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía en 2016, Premio UNICEF España (2010) y el Premio PhotoEspaña (2021), es reconocida por la intensidad emocional de sus retratos, en los que combina maestría técnica y sensibilidad artística. Su obra en esta exposición se centra en la República Democrática del Congo, documentando las secuelas de los conflictos armados y la explotación de recursos naturales, especialmente en mujeres.

En series como 'Mujeres del Congo' y 'Locura y Brujería', Muñoz da visibilidad a las supervivientes de una violencia sistemática, resaltando su resiliencia.

Por su parte, Susan Meiselas, icónica fotógrafa documental estadounidense y miembro de la prestigiosa agencia Magnum desde 1976, destaca por su compromiso con los derechos humanos. En esta muestra, presenta 'Archives of Abuse', "un impactante trabajo desarrollado en colaboración con la policía de San Francisco en los años 90 para visibilizar el abuso doméstico, y 'A Room of Their Own', una serie íntima que retrata la vida en refugios para mujeres en el Reino Unido".

Su trayectoria está marcada por premios como el Robert Capa Gold Medal (1979) y el Guggenheim Fellowship (2015), Además, en abril de 2025, coincidiendo con la clausura de esta exposición, recibirá el título 'Outstanding Contribution to Photography en los Sony World Photography Awards'.

"Esta exposición, además de destacar la excelencia artística de estas dos creadoras, conecta con valores fundamentales como la lucha por los derechos humanos y la igualdad. Desde el Ayuntamiento queremos que este proyecto inspire, emocione y genere conciencia sobre la necesidad de construir un mundo más justo e inclusivo", ha abundado el regidor.