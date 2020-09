La Feria del Libro de Sevilla decide la próxima semana si celebra su edición "sin descartar ninguna opción"

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directiva de la Feria de Libro de Sevilla (FLS) tiene previsto reunirse en los próximos días para decidir el futuro de la edición 2020, fijada para el 22 de octubre tras el aplazamiento anunciado en primavera como consecuencia del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

La cancelación de la presente edición no está descartada, reconocen fuentes de la organización a Europa Press; al contrario, "cobra mucha fuerza". En cambio, la opción de establecer un nuevo aplazamiento "no está sobre la mesa" en estos momentos. "No tiene sentido prorrogar la cita por mucho más tiempo porque se solaparía con la de primavera, que es la época tradicional de la Feria del Libro".

En la directiva de la FLS --que conforman libreros, editores, distribuidores y otros-- tienen "muy claro" que no se quieren hacer dos ferias seguidas. "Si se decide que no hay edición este año, en ese encuentro se empezaría ya a redefinir cómo sería la de 2021", al tiempo que recuerdan que van de la mano del Ayuntamiento, que colabora anualmente con este evento cultural.

En todo caso, la decisión, tal y como se hizo entonces, responderá a "un ejercicio de responsabilidad y prudencia", tanto por las recomendaciones del Ministerio de Sanidad como por la planificación y recursos que requiere un evento de estas características.

En un princpio, la Feria del Libro tenía previsto celebrar su edición del 7 al 17 de mayo en la Plaza Nueva bajo el lema 'Leer nos sienta bien', pero la actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus hizo que los organizadores aplazaran la cita hasta otoño, tras diversos contactos mantenidos con el Ayuntamiento.

La fecha escogida, del 22 de octubre al 1 de noviembre, se estableció con el objetivo de no solapar este evento con otras iniciativas culturales de la ciudad ni con la campaña del libro de texto, aprovechando además el beneficio de coincidir con un fin de semana festivo.

La Feria del Libro de Madrid, que, como la de Sevilla y otras citas importantes en España del sector, había aplazado su edición a octubre, ya ha anunciado que, finalmente, no la organizarán en 2020 por la evolución de la pandemia del coronavirus.