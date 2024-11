Fernández: "La Magna es un evento tan multifacético para la provincia de Sevilla que la Diputación no podía no estar"

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la Diputación de Sevilla y del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Javier Fernández y Francisco Vélez, respectivamente, han firmado este viernes en la sede de la Puerta de la Carne el protocolo de patrocinio de la institución provincial a la procesión magna de clausura del II Congreso de Hermandades y Piedad Popular, que se celebrará en la capital andaluza el día 8 de diciembre.

En virtud de este acuerdo, la Diputación aporta 49.900 euros a este evento, según informa en una nota de prensa. Para Fernández, "a las sevillanas y sevillanos nos espera vivir un acontecimiento histórico, con casi 40 horas seguidas de procesiones en las calles, con la presencia de las principales devociones también de nuestros pueblos".

"Sólo por esto y en su línea de colaboración con los principales acontecimientos sevillanos y con las entidades e instituciones que los hacen posible, la Diputación tendría que colaborar", ha añadido el mandatario provincial. "Pero es que éste es un evento que no se circunscribe sólo a lo religioso. Aquí hay economía, turismo, religiosidad popular, tradiciones, historia, promoción de Sevilla en el ámbito mundial, convivencia y hay cosas que van a quedar, como pueden ser las acciones desarrolladas a través de la obra social de las hermandades". En su opinión, "un acontecimiento para la provincia, tan multifacético, que la Diputación no podía no estar".

Por su parte, el presidente del Consejo ha puesto el foco en el convenio firmado con la Diputación. "Va a proporcionarnos nuevas herramientas para dotar de todo el realce que merece un hito como el que va a deparar el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular".

"Efectivamente, es un acontecimiento histórico no sólo para la ciudad, sino para toda la provincia, puesto que en estos días tres destacados municipios --Dos Hermanas, Utrera y Lora del Río-- van a ser muy protagonistas durante el congreso, y más concretamente en la esperada procesión de clausura", ha abundado Vélez. Además, "son muchas otras localidades de todas las comarcas que van a ser parte de este evento, con actos y besamanos extraordinarios de sus principales devociones", ha destacado.

Ambos presidentes han coincidido en que el "estímulo económico" del arte sacro, así como la oferta cultural y social que vienen aparejadas a la celebración de este congreso y su esperada clausura "exigen la colaboración de instituciones y entidades de la provincia para que su realización tenga los estándares de excelencia que Sevilla sabe aportar a la organización de eventos", ha dicho Fernández.